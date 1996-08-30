Спецназ ЮВО захватил лагерь условных террористов на Кавказском хребте



Военнослужащий во время конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения Зеленая тропа. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив Военнослужащий во время конкурса по полевой выучке среди подразделений специального назначения Зеленая тропа. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Военнослужащие соединения спецназначения ЮВО захватили лагерь условных террористов в горах Кавказского хребта, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, совершили десантирование на незнакомой горной местности в районе Кавказского хребта с целью захвата базового лагеря условных террористов", - сказал он.

Астафьев отметил, что более 150 военнослужащих выполнили прыжки с использованием парашюта Д-10 с высоты около тысячи метров из вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминатор". В ходе выполнения задачи военнослужащие захватили полевой узел связи и командный пункт условного противника.

По словам Астафьева, для десантирования подразделения армейской авиацией ЮВО было совершено около 15 вылетов. Перед выполнением прыжков с личным составом было проведено более 40 часов наземной подготовки, все необходимые инструктажи и занятия.