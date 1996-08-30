Минобороны: учения "Запад-2017" носят сугубо оборонительный характер



"Мягкие" контейнеры с динамической защитой на одном из модернизированных танков Т-72Б3 с дополнительной защитой, переданных вооруженным силам Белоруссии. 02.06.2017

Источник: БЕЛТА / www.belta.by "Мягкие" контейнеры с динамической защитой на одном из модернизированных танков Т-72Б3 с дополнительной защитой, переданных вооруженным силам Белоруссии. 02.06.2017Источник: БЕЛТА / www.belta.by

Замминистра обороны Александр Фомин заявил, что сообщения о "российской угрозе" в связи с учениями не имеют ничего общего с реальностью

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Международные учения "Запад-2017" носят сугубо оборонительный характер, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Подчеркну, что учение "Запад-2017" помимо антитеррористической направленности носит сугубо оборонительный характер", - сказал Фомин.

Он отметил, несмотря на то, что основная часть учений проводится на территории Белоруссии, при разработке замысла маневров подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону. "По нашим оценкам, обстановка, предусмотренная в сценарии учения, может возникнуть в любой точке мира", - пояснил Фомин.

Он подчеркнул, что сообщения о "российской угрозе" в связи с учениями не имеют ничего общего с реальностью. "Уже несколько месяцев крупнейшие мировые СМИ (и вслед за ними - политики) будоражат общественное мнение, распространяя мифы о "российской угрозе". Предполагаются самые невероятные сценарии развития событий. Некоторые доходят до того, что на учении "Запад-2017" готовится "плацдарм для вторжения" и "оккупации" Литвы, Польши или Украины. Ни одна из их парадоксальных версий не имеет ничего общего с реальностью, что уже не раз подтверждалось официальными лицами как Российской Федерации, так и Республики Белоруссия", - сказал он.

Объективная информация о ходе подготовки к учению регулярно размещалась на сайтах военных ведомств двух стран и распространялась российскими и белорусскими информационными агентствами, добавил замминистра.

По словам Фомина, Россия заранее направила государствам - участникам ОБСЕ уведомление о военной деятельности при проведении учений "Запад-2017". "Предварительное уведомление всем государствам - участникам ОБСЕ о военной деятельности при проведении учений, а также приглашение на него наблюдателей направлено 1 августа текущего года", - сказал он.

По словам замминистра, практический этап подготовки к учений был начат в марте этого года, когда в Москве состоялась стратегическая командно-штабная тренировка с центральными органами военного управления Вооруженных сил. После этого в Минске прошла штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск, а в Санкт-Петербурге - командно-штабная тренировка Западного военного округа.

"В мае и июле начальники штабов руководства учения провели рекогносцировку районов практических действий войск. Также в июле состоялись командно-штабные учения по управлению авиацией и войсками ПВО на Западном стратегическом направлении с привлечением оперативной группы от Вооруженных сил Республики Белоруссия. В августе в Западном военном округе прошла командно-штабная тренировка, а после нее - серия учений по видам обеспечения совместных действий", - напомнил Фомин.

Учения "Запад-2017"

Международные стратегические учения "Запад-2017" запланированы на территории Белоруссии и трех регионов России. "В Республике Беларусь будут задействованы полигоны: Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, два полигона ВВС и войск ПВО (Ружанский и Доманово), а также один участок местности "Дретунь". В Российской Федерации войска будут обучаться на полигонах: Лужский, Струги Красные и Правдинский", - сказал Фомин.

Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. В ходе маневров отработают оперативную совместимость штабов различных уровней, а также взаимодействие перспективных систем управления войсками и оружием. Будут опробованы положения новых уставных документов, разработанных в Вооруженных силах России и Белоруссии.