Первые 10 вертолетов Ка-226Т могут быть поставлены в Индию в этом году
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Многоцелевой вертолет легкого класса КА-226Т
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Всего по контракту планировалось доставить из России 40 вертолетов, еще 160 будут изготовлены по лицензии на территории Индии
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Первая партия из 10 вертолетов Ка-226Т, предусмотренная контрактом на 200 таких машин, может быть поставлена Индии уже в этом году. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).
"Мы планируем доставить первую партию из 10 вертолетов после того, как получим первый платеж. Мы обсуждаем с министерством обороны Индии, когда будет произведен первый платеж. Надеемся, что это будет сделано в этом году", - сказали в пресс-службе.
Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что стоимость контракта на поставку Ка-226Т превышает $1 млрд. По его словам, 40 вертолетов должны быть поставлены Россией, еще 160 будут изготовлены по лицензии на территории Индии.
Российско-индийское соглашение о сотрудничестве в области производства вертолетов было подписано в 2015 году, в октябре 2016 года было подписано соглашение о создании совместной компании по производству Ка-226Т. Как сообщалось ранее, в России вертолеты Ка-226Т будут производиться на двух предприятиях - в Кумертау и Улан-Удэ.
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29.08.2017
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