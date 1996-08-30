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Renault Trucks впервые показала демонстратор гибридных технологий VAB Eleketer

30.08.2017 Army Guide 195 0
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Eleketer
Демонстратор параллельного гибридного привода Eleketer на базе колесного бронетранспортера VAB от Renault Trucks Defense (RTD)
Источник: Renault Trucks Defense

Демонстратор параллельного гибридного привода Eleketer на базе колесного бронетранспортера VAB от Renault Trucks Defense (RTD), являющийся предметом «Программы изучения тенденций» (PEA), которую французский Директорат по закупке вооружений (DGA) начал в 2012 году, прошел испытания в течение последних трех лет, проехав в общей сложности более 5000 км, половина из которых пришлась на бездорожье.

В настоящее время демонстратор выставлен в Летней школе MEDEF, французской федерации работодателей.

Представляя свой взгляд на то, чем будет оборудована военная техника будущего, этот PEA, показанный перед испытаниями в 2014 году, продемонстрировал надежность, прочность и эффективность концепции, пройдя в течение двух лет особенно сложные испытания в условиях, близких к боевой реальности.

Этот PEA, о котором компания Renault Trucks Defense сообщила 21 декабря 2012 года, находится на завершающей стадии, пройдя проверку 7 различными режимов работы, которые подтвердили свою пригодность в тому, чтобы быть установленными на продукцию компании с целью выполнения требований современных военных операций.

RTD может предложить:

  • гибридный режим, для снижения расхода топлива
  • режим защиты, для бесшумного передвижения
  • режим ускорителя, для быстрого ускорения при маневрах
  • режим быстрой дозарядки аккумуляторной батареи; APU с батареей, обеспечивающий тихий режим ожидания без встроенных генераторов
  • вспомогательная силовая установка с двигателем внутреннего сгорания, обеспечивающая электроэнергию высокой мощности
  • и дизельный режим, для спокойной езды

Сергей Вэй
28.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Франция
Продукция
VAB
Компании
Renault Trucks

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