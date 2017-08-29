Газовые автобусы НЕФАЗ для регионов России
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Электробус большого класса «НЕФАЗ-52992»
Источник: http://kamaz.org/
В течение лета три десятка автобусов НЕФАЗ, работающих на компримированном природном газе, были поставлены в различные регионы России.
С июня текущего года 29 газомоторных автобусов НЕФАЗ-5299-30-31 были приобретены для пассажирских перевозок. Новая техника, произведённая на «НЕФАЗе», дочернем предприятии «КАМАЗа» (входит в Госкорпорацию Ростех) в Башкирии, уже эксплуатируется на городских маршрутах в Новосибирской, Свердловской и Рязанской областях, Пермском крае и Татарстане.
Полунизкопольный городской автобус НЕФАЗ 5299-30-31 оснащён двигателем КАМАЗ 820.61-260 («Евро-4») и приспособлен для перевозки лиц с ограниченными возможностями.
Общая пассажировместимость – 105 человек. В базовой комплектации установлена система наклона кузова, что повышает удобство при посадке-высадке пассажиров и позволяет сократить время прохождения маршрута. Важная особенность модели - это двигатель, работающий метане, что обеспечивает экологичность и экономичность техники.
Поставщиком автобусов выступил официальный дистрибьютор «КАМАЗа» – ООО «РариТЭК Авто Групп».
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29.08.2017
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