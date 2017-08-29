Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Газовые автобусы НЕФАЗ для регионов России

29.08.2017 ПАО "КАМАЗ" 115 0
0
Понравилась новость?
 0
НЕФАЗ-52992
Электробус большого класса «НЕФАЗ-52992»
Источник: http://kamaz.org/

В течение лета три десятка автобусов НЕФАЗ, работающих на компримированном природном газе, были поставлены в различные регионы России.


С июня текущего года 29 газомоторных автобусов НЕФАЗ-5299-30-31 были приобретены для пассажирских перевозок. Новая техника, произведённая на «НЕФАЗе», дочернем предприятии «КАМАЗа» (входит в Госкорпорацию Ростех) в Башкирии, уже эксплуатируется на городских маршрутах в Новосибирской, Свердловской и Рязанской областях, Пермском крае и Татарстане.


Полунизкопольный городской автобус НЕФАЗ 5299-30-31 оснащён двигателем КАМАЗ 820.61-260 («Евро-4») и приспособлен для перевозки лиц с ограниченными возможностями.


Общая пассажировместимость – 105 человек. В базовой комплектации установлена система наклона кузова, что повышает удобство при посадке-высадке пассажиров и позволяет сократить время прохождения маршрута. Важная особенность модели - это двигатель, работающий метане, что обеспечивает экологичность и экономичность техники.

Поставщиком автобусов выступил официальный дистрибьютор «КАМАЗа» – ООО «РариТЭК Авто Групп».
29.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КАМАЗ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 14:12
  • 17
Су-33 с "Кузнецова" совершали боевые полеты на расстояния более 300 км в походе к Сирии
  • 29.08 14:06
  • 233
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 29.08 13:58
  • 827
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 29.08 13:51
  • 90
Вверх-вниз
  • 29.08 13:48
  • 57
Возрождение "Орлана". Чем удивит противника крейсер "Адмирал Нахимов"
  • 29.08 13:37
  • 5
Центру имени Хруничева никак не поздоровится
  • 29.08 13:32
  • 1
На форуме "Армия-2017" презентовали проект создания единого виртуального поля боя
  • 29.08 13:19
  • 1
Белоруссия ввязалась в "невероятно дикую" конкуренцию на рынке современного оружия
  • 29.08 13:11
  • 3
Истребитель Су-30СМ сбил крылатую ракету, запущенную в рамках учений Черноморского флота
  • 29.08 12:39
  • 7
Россия представила свой первый стелс-истребитель, но эксперты уже обратили внимание на его устаревший двигатель (The Sun, Великобритания)
  • 29.08 12:38
  • 1
Топ-10 боевых новинок форума "Армия-2017"
  • 29.08 12:30
  • 3
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
  • 29.08 12:03
  • 6
Орбитальный боец: каким будет сменщик перехватчика МиГ-31
  • 29.08 11:14
  • 18
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 29.08 10:15
  • 3
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
другие обсуждаемые темы