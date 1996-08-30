Еще один претендент на замену МТ-ЛБ
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Алексей Хлопотов (Gur Khan) в своем блоге в материале "Как МГТ заменит "мотолыгу" пишет, что основной "рабочей лошадкой" Российской Армии является многоцелевой плавающий легкий бронированный транспортер-тягач МТ-ЛБ, принятый на вооружение аж в 1964 году. Вот уже больше полувека он верой и правдой служит армии в самых разных ипостасях. Стоит ли говорить, что несмотря на свою явно удачную конструкцию, МТ-ЛБ давно устарел? Да и его разработчик оказался за границей - машина была разработана на Украине в КБ Харьковского тракторного завода, где и производилась долгие годы. Интересно, что МТ-ЛБ был принят на вооружение практически одновременно с харьковским же танком Т-64. Однако, в отличие от распиаренной "64-ки", "мотолыга" стала настоящим хитом. Заменить ее оказалось очень сложно. Сложно до такой степени, что после того как развалился Союз, ее производство пришлось вновь воссоздавать и разворачивать уже на территории Российской Федерации - в Муроме и Рубцовске. Тогда же начались разговоры и о создании замены. Тут стоит отметить, что производитель, с умеющий дать армии России полноценную современную замену МТ-ЛБ, может буквально озолотиться - на столько велика потребность в таких машинах. Не удивительно, что сразу несколько компаний пытаются залезть в эту нишу.
Проектное изображение многоцелевого гусеничного транспортера МГТ, разрабатываемого ООО "Специальные проекты машиностроения" (с) gurkhan.blogspot.ru
Так, к примеру, в качестве замены МТ-ЛБ преподносится БТР БТ-3Ф разработки СКБМ "Курганмаша". Однако очевидно, что таковым он не станет - проблема в корпусе из алюминия.
Наиболее близок к успеху многоцелевой гусеничный транспортер МГТ, разрабатываемый ООО "Специальные проекты машиностроения" из Москвы.
Информации об этой разработке пока очень мало. На сайте разработчика пока удалось найти следующее:
ООО "Специальные проекты машиностроения" ведет работу по созданию многоцелевого гусеничного транспортера (МГТ) полностью адаптированного к эксплуатации в экстремальных условиях Арктики. В настоящее время завершен этап расчетов и математического моделирования машины.
МГТ является инновационной машиной, в которой реализованы:
гибридная энергетическая установка (ГЭУ);
электромеханическая трансмиссия (ЭМТ);
интеллектуальный комплекс бортового оборудования и системы управления;
возможность дистанционного управления;
резинометаллическая гусеница.
Ключевые компоненты ЭМТ и ГЭУ (тяговые электрические двигатели ДВИТ-110, тяговый генератор ГВИТ-210, система управления) разработаны ООО "Специальные проекты машиностроения". В МГТ отсутствуют узлы и агрегаты иностранного производства. Аналогов МГТ в России не существует.
Технические характеристики:
Масса в рабочем состоянии, 12 000 кг
Максимальная грузоподъемность, 4 000 кг
Максимальная масса прицепа, 6 500 кг
Количество посадочных мест с водителем, всего 18
Габаритные размеры:
длина, 7 210 мм
ширина, 2 850 мм
высота, 2 235 мм
Колея, 2 500 мм
База, 4 445 мм
Дорожный просвет, 400 мм
Скорость движения:
максимальная по суше, 65 км/ч
максимальная на плаву, 5 км/ч
Максимальный угол подъема, 35°
Максимальный угол крена, 25°
Двигатель ЯМЗ-536
Удельное давление на грунт, 0,485 кгс/см2
Подвеска Индивидуальная, торсионная с гидроамортизаторами, установленными на передние и задние опорные катки
Новая интересная информация об этой машине и работой над ней появилась в публикации Татьяны Володиной "СЭГЗ поможет новому транспортеру", папечатанной в официальном журнале выставки "Армия-2017" "Show Observer".В ней, в частности, говорится следующее:
"Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) впервые представляет генераторы ГВИТ-210 и электродвигатели ДВИТ-110 для многофункционального легкого бронированного гусеничного транспортера (МГТ), способного бесперебойно работать в суровых природных условиях. ГВИТ-210 мощностью 210 кВт и ДВИТ-110 мощностью 110 кВт разрабатываются при участии предприятия "Специальные проекты машиностроения" (СПК), ведущего работу по созданию тягача МГТ. Тяговые электродвигатели ДВИТ-110 и тяговый генератор ГВИТ - ключевые компоненты транспортера, который будет собираться из узлов и агрегатов только российского производства. "Привод тягача состоит из дизельного двигателя ЯМЗ-536, генератора переменного тока и системы управления, формирующей импульсы постоянного тока для двигателей", - рассказали Show Observer в СЭГЗ. По данным СПК, сейчас завершен этап расчетов и математического моделирования машины.
Ранее сарапульский завод уже имел опыт проектирования и производства элементов электрической трансмиссии. Так, в 2003 г. в рамках НИР "Бальзамин" СЭГЗ совместно с МГТУ им. Баумана и "Аэроэлектромаш" провели работу по созданию мотор-колеса для привода гибридного тягача с использованием вездеходного шасси. В результате были изготовлены и испытаны тяговые асинхронные электродвигатели АД-60 и АД- 60М мощностью 60 кВт. В 2011 г. СЭГЗ изготовил комплект тяговых вентильно-индукторных двигателей ВИД-60А1 мощностью 60 кВт с жидкостным охлаждением, предназначенных для привода мотор-колес высокомобильной модульной платформы в рамках НИР "Платформа". Головным разработчиком программы на первом этапе выступал "КамАЗ", на базе которого велась разработка семейства новых тягачей с электромеханической трансмиссией для ракетных систем различных типов. Двигатели СЭГЗ успешно прошли испытания. В 2013 г. завод изготовил образцы тяговых индукторных мотор-редукторов МРИ-35 в рамках НИР "Крымск" для боевой машины с гибридной энергоустановкой и электротрансмиссией на базе шасси БТР-90 "Росток". Электрическая трансмиссия создана в МЭИ. В 2017 г. завод получил приглашение участвовать в создании электродвигателей для гибридной силовой установки в рамках проекта "Кортеж" (разработка российских автомобилей на базе единой модульной платформы, предназначенных для перевозки и сопровождения первых лиц государства)".
Таким образом, шансы на успех инновационного проекта весьма хорошие - ключевые компоненты имеют высокую степень отработанности. Остается надеяться, что госкорпорации не задавят частного производителя и армия в скором времени пересядет на новые тягачи МГТ.
Проектные изображения многоцелевого гусеничного транспортера МГТ, разрабатываемого ООО "Специальные проекты машиностроения" (с) gurkhan.blogspot.ru
Презентационный видеоролик проекта МГТ от ООО "Специальные проекты машиностроения" :
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29.08.2017
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