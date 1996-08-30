Еще один претендент на замену МТ-ЛБ

Алексей Хлопотов (Gur Khan) в своем блоге в материале "Как МГТ заменит "мотолыгу" пишет, что основной "рабочей лошадкой" Российской Армии является многоцелевой плавающий легкий бронированный транспортер-тягач МТ-ЛБ, принятый на вооружение аж в 1964 году. Вот уже больше полувека он верой и правдой служит армии в самых разных ипостасях. Стоит ли говорить, что несмотря на свою явно удачную конструкцию, МТ-ЛБ давно устарел? Да и его разработчик оказался за границей - машина была разработана на Украине в КБ Харьковского тракторного завода, где и производилась долгие годы. Интересно, что МТ-ЛБ был принят на вооружение практически одновременно с харьковским же танком Т-64. Однако, в отличие от распиаренной "64-ки", "мотолыга" стала настоящим хитом. Заменить ее оказалось очень сложно. Сложно до такой степени, что после того как развалился Союз, ее производство пришлось вновь воссоздавать и разворачивать уже на территории Российской Федерации - в Муроме и Рубцовске. Тогда же начались разговоры и о создании замены. Тут стоит отметить, что производитель, с умеющий дать армии России полноценную современную замену МТ-ЛБ, может буквально озолотиться - на столько велика потребность в таких машинах. Не удивительно, что сразу несколько компаний пытаются залезть в эту нишу.

Проектное изображение многоцелевого гусеничного транспортера МГТ, разрабатываемого ООО "Специальные проекты машиностроения" (с) gurkhan.blogspot.ru

Так, к примеру, в качестве замены МТ-ЛБ преподносится БТР БТ-3Ф разработки СКБМ "Курганмаша". Однако очевидно, что таковым он не станет - проблема в корпусе из алюминия.

Наиболее близок к успеху многоцелевой гусеничный транспортер МГТ, разрабатываемый ООО "Специальные проекты машиностроения" из Москвы.

Информации об этой разработке пока очень мало. На сайте разработчика пока удалось найти следующее:

ООО "Специальные проекты машиностроения" ведет работу по созданию многоцелевого гусеничного транспортера (МГТ) полностью адаптированного к эксплуатации в экстремальных условиях Арктики. В настоящее время завершен этап расчетов и математического моделирования машины.

МГТ является инновационной машиной, в которой реализованы:

гибридная энергетическая установка (ГЭУ);

электромеханическая трансмиссия (ЭМТ);

интеллектуальный комплекс бортового оборудования и системы управления;

возможность дистанционного управления;

резинометаллическая гусеница.

Ключевые компоненты ЭМТ и ГЭУ (тяговые электрические двигатели ДВИТ-110, тяговый генератор ГВИТ-210, система управления) разработаны ООО "Специальные проекты машиностроения". В МГТ отсутствуют узлы и агрегаты иностранного производства. Аналогов МГТ в России не существует.

Технические характеристики:

Масса в рабочем состоянии, 12 000 кг

Максимальная грузоподъемность, 4 000 кг

Максимальная масса прицепа, 6 500 кг

Количество посадочных мест с водителем, всего 18

Габаритные размеры:

длина, 7 210 мм

ширина, 2 850 мм

высота, 2 235 мм

Колея, 2 500 мм

База, 4 445 мм

Дорожный просвет, 400 мм

Скорость движения:

максимальная по суше, 65 км/ч

максимальная на плаву, 5 км/ч

Максимальный угол подъема, 35°

Максимальный угол крена, 25°

Двигатель ЯМЗ-536

Удельное давление на грунт, 0,485 кгс/см2

Подвеска Индивидуальная, торсионная с гидроамортизаторами, установленными на передние и задние опорные катки

Новая интересная информация об этой машине и работой над ней появилась в публикации Татьяны Володиной "СЭГЗ поможет новому транспортеру", папечатанной в официальном журнале выставки "Армия-2017" "Show Observer".В ней, в частности, говорится следующее:

"Сарапульский электрогене­раторный завод (СЭГЗ) впервые представляет генерато­ры ГВИТ-210 и электродвигате­ли ДВИТ-110 для многофунк­ционального легкого брониро­ванного гусеничного транспор­тера (МГТ), способного беспере­бойно работать в суровых при­родных условиях. ГВИТ-210 мощностью 210 кВт и ДВИТ-110 мощностью 110 кВт разрабаты­ваются при участии предприятия "Специальные проекты маши­ностроения" (СПК), ведущего работу по созданию тягача МГТ. Тяговые электродвигатели ДВИТ-110 и тяговый генератор ГВИТ - ключевые компоненты транспортера, который будет собираться из узлов и агрегатов только российского производ­ства. "Привод тягача состоит из дизельного двигателя ЯМЗ-536, генератора переменного тока и системы управления, форми­рующей импульсы постоянного тока для двигателей", - рассказали Show Observer в СЭГЗ. По данным СПК, сейчас завершен этап расчетов и математическо­го моделирования машины.

Ранее сарапульский завод уже имел опыт проектирования и производства элементов элек­трической трансмиссии. Так, в 2003 г. в рамках НИР "Бальза­мин" СЭГЗ совместно с МГТУ им. Баумана и "Аэроэлектромаш" провели работу по созда­нию мотор-колеса для привода гибридного тягача с использова­нием вездеходного шасси. В ре­зультате были изготовлены и ис­пытаны тяговые асинхронные электродвигатели АД-60 и АД- 60М мощностью 60 кВт. В 2011 г. СЭГЗ изготовил комплект тяго­вых вентильно-индукторных двигателей ВИД-60А1 мощ­ностью 60 кВт с жидкостным охлаждением, предназначенных для привода мотор-колес высо­комобильной модульной плат­формы в рамках НИР "Платфор­ма". Головным разработчиком программы на первом этапе вы­ступал "КамАЗ", на базе которо­го велась разработка семейства новых тягачей с электромехани­ческой трансмиссией для ракет­ных систем различных типов. Двигатели СЭГЗ успешно про­шли испытания. В 2013 г. завод изготовил об­разцы тяговых индукторных мо­тор-редукторов МРИ-35 в рам­ках НИР "Крымск" для боевой машины с гибридной энерго­установкой и электротрансмиссией на базе шасси БТР-90 "Ро­сток". Электрическая трансмис­сия создана в МЭИ. В 2017 г. завод получил при­глашение участвовать в созда­нии электродвигателей для гиб­ридной силовой установки в рамках проекта "Кортеж" (раз­работка российских автомоби­лей на базе единой модульной платформы, предназначенных для перевозки и сопровождения первых лиц государства)".

Таким образом, шансы на успех инновационного проекта весьма хорошие - ключевые компоненты имеют высокую степень отработанности. Остается надеяться, что госкорпорации не задавят частного производителя и армия в скором времени пересядет на новые тягачи МГТ.

Проектные изображения многоцелевого гусеничного транспортера МГТ, разрабатываемого ООО "Специальные проекты машиностроения" (с) gurkhan.blogspot.ru

Презентационный видеоролик проекта МГТ от ООО "Специальные проекты машиностроения" :