Корпорация Boeing заявляет о том, что истребитель F/A-18E/F Block III может взлетать с трамплина



Истребитель F/A-18F "Super Hornet" испытательной эскадрильи ВМС США VX-23 совершает первые взлеты и посадки с авианосца CVN-78 "Gerald R. Ford"

Источник: sandrermakoff.livejournal.com Истребитель F/A-18F "Super Hornet" испытательной эскадрильи ВМС США VX-23 совершает первые взлеты и посадки с авианосца CVN-78 "Gerald R. Ford"Источник: sandrermakoff.livejournal.com

Как сообщает индийский ресурс "Liveistdefense" в статье "Indian Navy Carrier Jet War Hots Up, Boeing Focuses Fire", ситуация с индийским тендером на закупку многофункционального палубного истребителя немного накалилась, так как 28 августа 2017 года корпорация Boeing объявила о том ее истребитель F/A-18E/F Block III Super Hornet "полностью совместим" с имеющимися и перспективными индийскими авианосцами. По словам компании, самолету не требуются доработки для эксплуатации с авианосцев Vikramaditya, Vikrant и следующими за ними. Все это добавило остроты в борьбу за контракт ВМС Индии, которая рассматривается как "собачья схватка" с главным конкурентом в виде истребителя Dassault Rafale M.

Ресурс дает свое видение ситуации с предложением Boeing.

Истребитель Boeing F/A-18E Super Hornet авиации ВМС США (c) Boeing

Так, Boeing опровергла разговоры о том, что F/A-18 слишком велик для самолетоподъемников авианосца Vikramaditya (бывший "Адмирал Флота Советского Союза Горшков") и для ангаров строящегося авианосца Vikrant. 28 августа Boeing заявила, что Super Hornet Block III не нуждается в доработках для полноценной эксплуатации с этих кораблей. В настоящее время в индийских ВМС ведутся споры по поводу этих заявлений Boeing.

Упор на возможность взлета с трамплина, причем о такой возможности для своего истребителя Rafale заявляет и конкурент Boeing компания Dassault, только увеличивает дистанцию от решения индийских ВМС относительно того, будет ли следующий планируемый к постройке индийский авианосец (IAC-2) оснащен катапультой (паровой или электромагнитной) или же трамплином.

Как для Super Hornet, так и для Rafale заявляется возможность эксплуатации с трамплина, то есть техническая оценка будет проходить в отношении массы боевой нагрузки, стоимости летного часа и дальности полета. Данные относительно характеристик самолетов в части массы боевой нагрузки и дальность полета остаются неизвестными. Однако Boeing заявляет о том, что его самолет отличается самой низкой стоимостью летного часа из всех боевых истребителей.

Означает ли акцент на возможности полетов с трамплина признание того факта, что ВМС Индии просто говорят о возможности закупки дополнительного количества истребителей МиГ-29К? Это представляется маловероятным, с учетом того, что требования к перспективному палубному самолету выросли из потребности флота в более мощном истребителе, а также в том, что контекст, в котором будет действовать индийский флот, будет соотноситься с будущими потребностями ВВС страны.

Согласно заявлениям Boeing, компания планирует внедрить в самолет то, что прорабатывалось с 2008 года. Что-то подобное этому имело место в 1980-х годах., когда ранние модификации F/А-18 в ходе испытаний взлетали с трамплина.