Варианты 82-мм самоходного миномета 2С41 "Дрок" в экспозиции форума "Армия-2017"

Как сообщил веб-ресурс "Вестник Мордовии", на прошедшем Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" Главное ракетно-артиллерийское управление министерства обороны Российской Федерации представило в виде модели 82-мм самоходный миномет 2С41 "Дрок". Несколько измененный вариант данной самоходки можно было увидеть также на стенде корпорации УВЗ в павильоне Ростеха.

Модель 82-мм самоходного миномета 2С41 "Дрок", создаваемого по ОКР "Набросок" при головной роли АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (Нижний Новгород; входит в состав АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"), на стенде АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" (с) "Вестник Мордовии" / vestnik-rm.ru

Если ростеховская модель, окрашенная в "фирменный нижнетагильский камуфляж", сопровождалась лишь кратким обозначением типа машины, то представители ГРАУ довольно-таки подробно рассказали об этой интересной машине.

Так, согласно описанию, ОКР "Набросок" предусматривает создание образцов высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения на автомобильном и двухзвенном гусеничном шасси.

82-мм самоходный (возимо-носимый) миномет 2С41 "Дрок" предназначен для артиллерийских (минометных) батарей батальонной артиллерии мотострелковых, десантно-штурмовых и горных батальонов. С его помощью будут поражаться цели, которые находятся в зоне ответственности батальона.

Минимальная дальность стрельбы -100 м.

Максимальная дальность стрельбы - 6000 м.

Скорострельность, без восстановления наводки -12 выстр/мин.

Возимый боекомплект - 40 мин.

Экипаж - 4 чел.

Масса - 14 т.

2С41 "Дрок" обладает повышенными характеристиками точности.

Самоходный миномет выполнен на базе бронированного автомобиля "Тайфун ВДВ" К- 4386.

На стенде ГРАУ модель машины имеет пулеметное вооружение, размещенное на башне, в экспозиции УВЗ представлен вариант, где пулемет монтируется уже отдельно, в специальном дистанционно-управляемом модуле.

Также на крыше бронеавтомобиля видны специальные датчики комплекса оптико-электронного противодействия и увеличено количество дымовых гранат на башне.

Со стороны bmpd укажем, что, согласно размещенным в 2016 году на сайте госзакупок материалам АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник", составной частью ОКР "Набросок" является ОКР "Набросок-Дрок-КШ" - создание модификации шасси К-4386 ("Тайфун-ВДВ") для 82-мм самоходного (носимо-возимого) миномета. Сама ОКР "Набросок" осуществляется ЦНИИ "Буревестник" по государственному контракту № Н/3/3/244-2015-ДГОЗ от 7 августа 2015 года, идентификатор 1518187320992010120001466. Опытный образец 2С41 должен был быть представлен до 31 декабря 2016 года, приемные испытания должны быть проведены до 1 февраля 2018 года, государственные испытания - до 30 сентября 2018 года.

Модель 82-мм самоходного миномета 2С41 "Дрок", создаваемого по ОКР "Набросок" при головной роли АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (Нижний Новгород; входит в состав АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"), на стенде АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" (с) "Вестник Мордовии" / vestnik-rm.ru

Модель варианта 82-мм самоходного миномета 2С41 "Дрок", создаваемого по ОКР "Набросок" при головной роли АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" (Нижний Новгород; входит в состав АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"), на стенде на стенде Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" (с) "Вестник Мордовии" / vestnik-rm.ru

82-мм самоходный (возимо-носимый) миномет 2С41 "Дрок". Изображение с презентационного плаката Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017" (с) yadi.sk/d/9Oickg4f3ML4Ye