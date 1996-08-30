Печатание армейских бараков из бетона на 3D-принтере

Как сообщил 24 августа 2017 года веб-ресурс www.3ders.org , Инженерно-строительная научно-исследовательская лаборатория армии США (US Army Construction Engineering Research Laboratory - CERL) в Шампейне (штат Иллинойс) заявила об успешном изготовлении бетонных армейских бараков площадью по 512 квадратных футов (около 46 кв м) на 3D-принтере. Технология трехмерной печати бетонных конструкций была разработана CERL при участии Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Бетонный военный барак площадью 512 кв футов (около 46 кв м), изготовленный методом трехмерной печати бетонных конструкций Инженерно-строительной научно-исследовательской лабораторией армии США (US Army Construction Engineering Research Laboratory - CERL) при содействии NASA (c) Mike Jazdyk / Инженерный корпус армии США

Изготовление бараков методом 3D-печати было осуществлено в рамках реализуемой трехлетней исследовательской программы армии США Automated Construction of Expeditionary Structures (ACES), задачей которой является разработка методов строительства "полупостоянных" военных сооружений при помощи аддитивных технологий.

При этом программа ACES требует приоритетного использования материалов, поставляемых из местных источников, таких как бетон для трехмерной печатной конструкции, с целью сделать технологию доступной в полевых условиях. "ACES предоставляет возможность печатать специально разработанные развертываемые конструкции по запросу, на месте, используя доступные на местном уровне материалы", - заявил менеджер программы CERL ACES доктор Майкл Кейс.

Согласно Кейсу, целью программы по внедрению 3D-печати является дать возможность армии легко и эффективно создавать на месте такие конструкции, как бараки, заборы, трубы водоснабжения и полевые препятствия. Эта технология также может иметь важные применения для оказания помощи при стихийных бедствиях и катастрофах - данное направление исследуется армией в партнерстве с корпорацией Caterpillar.

Помимо возможности создания конструкций из местных материалов (и, следовательно, сокращения объема строительных материалов, требующих доставки), программа ACES предлагает ряд других преимуществ. Возможно, наибольшим из них является декларируемое "сокращение потребности в рабочей силе" на 62% по сравнению с трудозатратами на более традиционные каркасные конструкции.

"Команда ACES разработала, реализовала и отработала аддитивную трехмерную технологию бетонной печати, которая реально изменяет "правила игры", - отметил Кейс. - "В отличие от предыдущих разработок, ACES может использовать устройство с точностью до 3/8 дюйма на применяемом бетоне. Кроме того, в проекте ACES особое внимание уделялось методам армирования печатного бетона как по горизонтали, так и по вертикали".

CERL тесно сотрудничает с НАSА в целях совершенствования и развития технологии по программе ACES. В частности, сотрудничество с НАSА осуществляется, чтобы сделать трехмерную печатную систему для бетона более мобильной. Бараки площадью 512 квадратных футов были напечатаны в трехмерном режиме "на театре военных действий", и в этом помогла система дозирования сухих материалов, разработанная НАSА.

CERL cообщает, что команда NASA в настоящее время помогает лаборатории разрабатывать и испытывать третье поколение ее системы бетонной 3D-печати, которое будет представлено вскоре в следующем месяце. NASA ведет активные исследования в области развития аддитивных технологий для космического применения - в частности, для строительства сооружений на других планетах.

Изготовление бетонного сооружения методом трехмерной печати бетонных конструкций, разработанным Инженерно-строительной научно-исследовательской лабораторией армии США (US Army Construction Engineering Research Laboratory - CERL) при содействии NASA (c) Mike Jazdyk / Инженерный корпус армии США