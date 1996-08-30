Производство самолетов Pilatus PC-6 будет прекращено

28 августа 2017 года швейцарская компания Pilatus Aircraft официально сообщила, что в начале 2019 года прекратит производство своего легендарного легкого транспортного самолета Pilatus PC-6/B Turbo Porter. Самолеты семейства РС-6, находящиеся в серийном производстве с 1959 года, таким образом войдут в число самолетов-"долгожителей" с рекордной продолжительностью выпуска (60 лет).

Предпоследний из построенных на настоящий момент самолетов семейства Pilatus PC-6 - борт Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter (серийный номер 1011, временная швейцарская регистрация HB-FBV), изготовленный в конце 2016 года для китайской авиакомпании Asian Express Aviation. Штанс (Швейцария), 03.01.2017 (с) Stephan Widmer / www.spotting-pilatus-aircraft.ch

Однодвигательный "утилитарный" самолет РС-6 Porter с выдающимися взлетно-посадочными характеристиками в свое время стал подлинным прорывом компании Pilatus на авиационный рынок и первым действительно крупносерйиным самолетом фирмы. Запущенный в серию в 1959 году с поршневым двигателем (было построено 45 таких машин), он уже с 1961 года выпускался в турбовинтовом варианте Turbo Porter, строившемся в версиях с турбовинтовыми двигателями Turbomeca Astazou (РС-6/А), Pratt & Whitney PT6A (РС-6/В) или Garrett TPE 331 (РС-6/С). Porter быстро завоевал популярность во многих странах как самолет для труднодоступных районов, а также как наиболее удобная машина для парашютной подготовки, получив на Западе известность, сопоставимую с известностью Ан-2 в СССР. Машина до сих пор применяется в вооруженных силах ряда стран, включая Швейцарию и США.

С 1985 года выпуск ведется в единственном варианте РС-6/В2-Н4/Р4 Turbo Porter, оснащенном турбовинтовым двигателем Pratt & Whitney Canada PT6A-27 взлетной мощностью 680 л.с. Всего настоящему времени построено 493 самолета семейства РС-6 (в основном РС-6/В) на предприятии Pilatus в Штансе в Швейцарии, а еще 102 самолета РС-6/В (в том числе десять, собранные из машинокомплектов) были в 1966-1974 годах изготовлены американской компанией Fairchild (в том числе 35 были поставлены в Таиланд в качестве противоповстанческих самолетов AU-23A Peacemaker).

С 1980-х годов выпуск РС-6/В ведется компанией Pilatus по нескольку штук в год. Так, в 2012 году было поставлено пять самолетов РС-6/В, в 2013 году - два, в 2014 году - десять, в 2015 году - семь, в 2016 году - шесть. В 2017 году пока не сдано ни одного самолета РС-6/В, но 21 августа в Штансе были начаты летные испытания первого построенного в этом году самолета с серийным номером 1012 (заказчик пока неизвестен).

Компания объявила, что продолжит прием заказов на РС-6/В до середины 2018 года, а техническая и сервисная поддержка парка РС-6/В будет осуществляться на протяжении еще минимум 20 лет.

Прекращение выпуска РС-6/В официально объясняется решением высвободить производственные мощности и персонал для расширения серийного производства нового самолета РС-24 - первого реактивного "бизнес-джета" Pilatus, на который компания возлагает большие надежды. Поставка первого самолета РС-24 заказчику запланирована на конец 2017 года.

Единственный эксплуатируемый в России самолет Pilatus РС-6/В2-Р4 Turbo Porter - борт авиакомпании "Полярные авиалинии" (Якутия) с регистрационным номером RA-01516 (серийный номер 980). Самолет выпуска 2011 года был получен "Полярными авиалиниями" в августе 2014 года по договору финансового лизинга сроком на пять лет через ООО "Сибирская лизинговая компания". Якутск, снимок ноября 2014 года (с) skyeddy / aviaforum.ru