Штаб наступления на войну



Встреча Президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, 23.08.2017

Источник: Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху Встреча Президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, 23.08.2017Источник: Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Израилю пора принять ислам

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал главной причиной срочной встречи с Владимиром Путиным изменение ситуации на сирийско-израильской границе. Разговор касался предотвращения столкновений между нашими войсками. Но обратим внимание: основное время беседы заняла тема усиления Тегерана в Сирии.

“Россия может разработать систему коллективной безопасности для Большого Ближнего Востока. И предложить этот проект Лиге арабских государств, Ирану, Турции, Израилю”

Понятно особое внимание Нетаньяху к этому вопросу – вражда между Исламской Республикой Иран и Израилем уже кажется вечной, причем последний проводит в этом противостоянии политику Соединенных Штатов. А те в свою очередь объявляют Иран – наравне с Россией и КНДР – одной из трех стран, которые несут наибольшую угрозу миру в целом и США в частности. Это официальная позиция Вашингтона.

Потому, с одной стороны, Нетаньяху поддерживает эту агрессивную, наступательную политику США, а с другой – не может игнорировать усиления позиций России в регионе Большого Ближнего Востока, включающего помимо арабских государств также Турцию, Иран, Афганистан и ряд сопредельных стран.

Как по сирийскому, так и по другим направлениям наше влияние наращивается с опорой на взаимодействие с Ираном. Вовлекается в эти отношения и Турция, что в перспективе может привести к созданию некоего альянса. А позиции Израиля в регионе соответственно ослабевают. Иран активно действует на поле боя в Сирии и скорее всего после завершения нынешней кровавой войны усилит свое присутствие в стране. Это не может не беспокоить Израиль, тем более на фоне абсолютно непонятной ситуации в Соединенных Штатах: никто не знает, какое будущее у Трампа и у самой Америки.

Потому Нетаньяху и примчался в Сочи, чтобы постараться привлечь Москву на свою сторону. Но с Россией так играть нельзя. В ближневосточном конфликте она определенно не будет брать чью-то сторону. При этом Россия может многое. Скажем, разработать некую систему коллективной безопасности для Большого Ближнего Востока. И предложить этот проект Лиге арабских государств, Ирану, Турции и, конечно же, Израилю. Это должна быть некая дорожная карта примирения двух ветвей ислама – шиитской и суннитской с подключением к восстановлению Ближнего Востока таких мощных игроков, как Египет и Саудовская Аравия. Система безопасности должна дать определенные гарантии и для Ирана, и для Израиля, и для всех других государств, ныне вовлеченных в конфликт. Такой проект наверняка натолкнется на противодействие США, которым в первую очередь выгодно именно сохранение нынешнего положения, но это не означает, что идея нежизнеспособна: на Ближнем Востоке достаточно государств, которые заинтересованы в стабилизации и способны повлиять на развитие ситуации, опираясь при этом на авторитет России в регионе. Единственное, что надо предложить Штатам участие в этом процессе: мол, давайте работать совместно. Тогда и Россия, и США могут выступить гарантами исполнения достигнутых мирных договоренностей.

Наверное, пока нельзя говорить о полном примирении Израиля и Ирана, максимум, на который можно рассчитывать, – "холодное" противостояние на уровне борьбы идеологий. С Израилем еще придется говорить – откровенно, но не публично, объясняя, что ислам как мировая религия имеет масштабные перспективы. Пока Израиль если и понимает это, то отказывается принять. Но нравится ему это или нет, воевать с исламом бессмысленно. Нужно его возвращать к нормальным первоосновам религии, которая никому не угрожает. Это уже данность: ислам пришел в Европу, придет и в США. А в России эта религия благополучно живет уже столетия.

Израилю в принципе давно пора начать менять свои привычки. И если возвращаться к разговору Нетаньяху и Путина о предотвращении столкновений израильских и российских войск в Сирии, надо отметить, что вероятность подобной "встречи" довольно высокая и именно еврейское государство должен отвечать за то, чтобы она не произошла. В воздушном пространстве уже создана совместная российско-сирийская система ПВО, теперь надо просто уведомить Израиль о взятых Россией обязательствах в этом вопросе. Нападать мы ни на кого не собираемся, но залетать в охраняемое пространство без разрешения не позволим, нарушители будут сбиваться. До последнего времени израильские самолеты чувствовали себя в сирийском небе достаточно вольготно, но пора начать соблюдать нормы международного права. То же и с наземными действиями в районе Голанских высот: ругайтесь с сирийцами сколько хотите на дипломатическом уровне, но к военным действиям не переходите. И если израильтяне возьмут на себя обязательства соблюдать эти нехитрые правила, никакого столкновения с нашими ВКС не случится. Сейчас надо всеми силами наступать на войну, заменяя вооруженное противостояние мирными переговорами. И тогда не придется, бросив все дела, срочно лететь в Сочи.

Леонид Ивашов, Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 33 (697) за 30 августа 2017 года