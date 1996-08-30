Еще один подкалиберный

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Буксируемый из Зеленодольска в Новороссийск по Волге законченный постройкой на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" шестой по счету малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек" (заводской номер 636). Саратов, 22.07.2017
Источник: Gleb Mayorov / vk.com/typical_riverman
"Вышний Волочек" осваивается в Новороссийске
Новейший многоцелевой малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М" ближней морской зоны войдет в боевой состав ЧФ России в конце года.
В августе МРК "Вышний Волочек", заказанный для Черноморского флота на Зеленодольском судостроительном заводе, прибыл для ходовых и государственных испытаний в Новороссийскую военно-морскую базу. Об этом сообщил замкомандира НВМБ по работе с личным составом полковник Сергей Аксарин. МРК временно вошел в состав бригады кораблей охраны водного района, которой командует капитан 1-го ранга Дмитрий Ефремов. Разработка Зеленодольского ПКБ – многоцелевые, оснащенные самым современным артиллерийским, ракетным, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением.
"Вышний Волочек" – шестой корабль модернизированной серии "Буян-М", имеющий увеличенное водоизмещение. Оснащен новейшим высокоточным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей, – поясняет командир дивизиона МРК капитан 2-го ранга Валерий Транковский. – У нас богатый опыт освоения этой серии. Достаточно вспомнить обкатку МРК "Зеленый Дол" и "Серпухов". Они дважды совершали походы в Средиземное море и выполнили успешные стрельбы новейшим ракетным комплексом "Калибр-НК" по объектам террористов в Сирии. А теперь, как известно, после межфлотского перехода уже на Балтике. Мы получили "Вышний Волочек". По завершении комплекса испытаний новейший МРК пополнит бригаду ракетных катеров капитана 1-го ранга Дмитрия Васильчука".
Примечательно, что это событие – приход МРК "Вышний Волочек" к черноморцам – произошло в канун 98-й годовщины старейшего корабельного соединения ЧФ, ведущего свою летопись с 20 августа 1919 года.
В освоении кораблей новейшей серии "Буян" самое активное участие принимали Валерий Транковский и подчиненные ему дивизионные специалисты.
"Экипаж "Вышнего Волочка" сформировали еще в феврале, – уточняет командир дивизиона. – Им командует капитан 3-го ранга Дмитрий Сухарь, в прошлом командир ракетного катера Р-60. Экипаж прошел обучение, планово отгулял отпуска и приступил к ходовым испытаниям. Очень важно, что в нем есть офицеры с навыками эксплуатации МРК проекта 21631 "Буян-М". К примеру, командир штурманской боевой части старший лейтенант Станислав Походощук служил на МРК "Серпухов". На него, а также на командира БЧ-5 старшего лейтенанта Павла Гущина ложится основная нагрузка при проведения испытаний".
Проверка МРК "Вышний Волочек" пройдет в Новороссийской военно-морской базе, где для этого созданы необходимые условия. Корабль испытают на всех режимах работы, выполнят артиллерийские стрельбы.
"Мы уже планируем работу наших офицеров, – отметил Валерий Транковский, – начинаются заводские испытания, выходы в море. В октябре планируем покрасить корабль, затем в конце учебного года экипаж сдаст курсовые задачи и новая боевая единица пополнит строй боевых кораблей ЧФ".
На Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане продолжается строительство модернизированных "Буянов". В 2018-м флот получит МРК "Ингушетия", а через год Андреевский флаг поднимется над "Орехово-Зуево".
Владимир Пасякин, корреспондент "ВПК" (Севастополь)
Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 33 (697) за 30 августа 2017 года
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29.08.2017
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