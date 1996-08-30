В ЧОП – по призыву



БМП-3 армии Кувейта. Источник: far-maroc.forumpro.fr БМП-3 армии Кувейта. Источник: far-maroc.forumpro.fr

Для армии Кувейта главное не победа, а участие в танковом биатлоне

Кувейт – типичная нефтяная монархия с огромными финансовыми средствами. Значительная часть доходов вкладывается в военное строительство. И как раз на Кувейте – во время иракской агрессии 1990 года – было впервые проверено качество этого строительства.

ВС Кувейта представляли собой отнюдь не пренебрежимо малую величину, однако почти не оказали сопротивления иракскому вторжению. Не только вся техника сухопутных войск, но и половина боевых самолетов ВВС и шесть из восьми ракетных катеров ВМС Кувейта были захвачены иракцами в полностью боеспособном состоянии. Из 16 тысяч человек личного состава ВС Кувейта было убито не более двухсот, около шестисот попали в плен, остальные 95 процентов просто бежали. После освобождения в 1991 году Кувейт стал единственной из монархий Персидского залива, чьи ВС комплектовались по призыву. Возвращение к профессиональной армии произошло в 2003-м после полного разгрома и оккупации Ирака американскими войсками, однако в 2015-м призыв сроком на год был вновь восстановлен в связи с резким обострением ситуации в регионе.

“Половина боевых самолетов ВВС Кувейта была захвачена иракцами в полностью боеспособном состоянии”

В 1991-м Кувейту вернули лишь часть техники, захваченной иракцами. Остальная приобреталась уже после войны как в западных странах, так и в России, Китае, Бразилии.

Сухопутные войска включают десять бригад – две бронетанковые (15-я "Мубарак", 35-я "Аль-Шахид"), три механизированные (6-я "Аль-Тахрир", 26-я "Аль-Сур", 94-я "Аль-Ярмук"), коммандос (25-я), артиллерийскую, инженерную, гвардии эмира, военной полиции. Кроме собственно сухопутных войск, имеется Национальная гвардия, эквивалентная дивизии.

В танковом парке 218 американских М1А2 "Абрамс" и 75 югославских М-84 (модификация Т-72). Имеется 11 немецких БРМ TPz-1 "Фукс", 40 французских бронеавтомобилей VBL (в Национальной гвардии) и 40 "Шерпа". БМП – более 550: 254 английских "Уорриор", от 46 до 76 советских БМП-2, 245 российских БМП-3. БТР – до 80 американских М113А2, от 40 до 110 египетских БТР "Фахд", 15 немецких ТМ-170, а также 80 австрийских БТР "Пандур", 22 английских БТР "Шорланд", 8 немецких "Кондор" и 20 американских "Дезерт Хамелеон" в Национальной гвардии. На вооружении состоит 51 китайская САУ PLZ45, по 18 французских САУ GCT AU-F-1 и Мk F3. Основу огневой мощи артиллерии составляют 27 российских РСЗО "Смерч". Имеется 118 американских ПТРК "Тоу", из них 74 самоходных (8 на М113, 66 на "Хаммере"). Войсковая ПВО включает 12 итальянских ЗРК "Аспид", 48 английских ПЗРК "Старберст", 12 швейцарских зенитных орудий GDF.

Кувейтские танкисты регулярно участвуют в соревнованиях в Алабине Источник: Defence.ru

В ВВС Кувейта 34 истребителя F/A-18 "Хорнет" (27 C, 7 D), по 3 американских заправщика КС-130J и транспортника L-100-30, 2 С-17А, 24 учебных самолета (9 английских "Хок" Mk64, 15 бразильских EMB-312).

Вертолеты – по большей части французские и американские: 31 боевой (16 AH-64D "Апач", 15 SA342 "Газель"), 16 транспортных (5 AS332, 8 SA330, 3 S-92), 4 полицейских (2 AS365, 2 европейских ЕС-135). Наземная ПВО включает 7 батарей (56 ПУ) американской ЗРС "Пэтриот" (в том числе 5 батарей наиболее современной модификации РАС-3), 4 батареи (24 ПУ) ЗРК "Усовершенствованный Хок".

ВМС имеют в составе 10 ракетных катеров – два уцелевших после иракской агрессии (1 немецкий TNC-45, 1 шведский FPB-57) и 8 французских Р-37, приобретенных в 90-е. Плюс 96 патрульных и 4 десантных катера.

На территории страны остается 23-тысячный контингент войск США. В его составе 16 ПУ ЗРС "Пэтриот" (две батареи), одна тяжелая бригада сухопутных войск, тыловые и транспортные подразделения. Именно эти войска и обеспечивают безопасность страны, поскольку формальное восстановление ВС Кувейта вряд ли сделало их по-настоящему боеспособными.

Освобождению Кувейта от иракской оккупации в 1991 году очень способствовала позиция СССР, который отказался от поддержки Багдада, считавшегося до этого важнейшим стратегическим союзником Москвы. Это не помешало Кувейту поддерживать радикальных исламистов в России во время обеих чеченских войн. А в начале нынешних событий на Ближнем Востоке он выступал сторонником "генеральной линии" аравийских монархий на свержение республиканских режимов. Однако когда "что-то пошло не так", Кувейт по-тихому самоустранился от происходящего, и сейчас его можно считать нейтральной страной. Он официально предложил себя на роль посредника в конфликте между Саудовской Аравией и ОАЭ – с одной стороны и Катаром – с другой. Особым успехом посредничество не увенчалось, но в любом случае руководство эмирата не видит смысла участвовать в геополитических авантюрах коллег-монархов. А кувейтские танкисты регулярно участвуют в соревнованиях по танковому биатлону в Алабине, стабильно занимая последние места и иногда даже утыкаясь пушкой в землю.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 33 (697) за 30 августа 2017 года