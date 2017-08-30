"Задира" на новых физических принципах



Многоцелевой ракетный комплекс Корнет-ЭМ на международном военно-техническом форуме Армия-2017. 23 августа 2017

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Многоцелевой ракетный комплекс Корнет-ЭМ на международном военно-техническом форуме Армия-2017. 23 августа 2017Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Международный форум в Кубинке порадовал друзей России и огорчил ее врагов

Открывая "Армию-2017", министр обороны Сергей Шойгу выразил уверенность, что форум станет беспрецедентным как по масштабу, так и по насыщенности. Все так и было – работа шла днем и ночью, научно-деловая программа рассматривала военно-техническое сотрудничество в глобальном контексте и охватывала деятельность Вооруженных Сил от Арктики до Ближнего Востока.

Выставка трофейного оружия, захваченного у джихадистов, стала наглядным пособием для четырех "круглых столов" на тему "Опыт применения ВС РФ в САР", организатором которых выступила Военная академия Генерального штаба. Детально анализировалась организация управления войсками в ходе спецоперации, прозвучала комплексная оценка результатам применения новейших образцов ВВТ. Миротворческая деятельность и гуманитарные миссии разбирались под углом повышения их эффективности и безопасности. Участники дискуссий о другой горячей точке обменивались опытом применения дислоцированной в Арктике авиации и новейшей инженерной техники, говорили о создании роботов для работы в Заполярье, анализировали действия наших подводных сил в Северном Ледовитом океане.

Поволжский технологический институт прибыл на форум с роботизированным снегоходом, способным автономно двигаться по заранее рассчитанным маршрутам или управляемым дистанционно. Разработчики обещают оснастить такие машины "роевым интеллектом". Кстати, перспективы развития военной робототехники обсуждались особенно активно.

Подводить итоги деловой программы сразу после окончания форума рано – какие-то контракты заключены и подписаны, другие перешли в стадию глубокой проработки, третьи лишь наметились. Твердо можно говорить о поставках в Российскую армию сотни Т-14 "Армата" уже к 2020 году. Впервые в интересах Сухопутных войск закупаются боевая машина поддержки танков, созданная Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения, БМП-3 с боевым дистанционно-управляемым модулем "Эпоха", спроектированная в Тульском КБП. В 2019-м появятся первые серийные образцы самолета пятого поколения Су-57. На втором этапе госиспытаний на нем будет установлен новый двигатель.

Крайне интересна ОКР "Задира-16", которую выполнит Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров). В результате должен появиться боевой комплекс на новых физических принципах. На Московском вертолетном заводе им. М. Л. Миля по заданию Минобороны будет проведена НИР "Скорость", в результате чего появится научно-технический задел для создания летательного аппарата нового типа. Перспективная платформа должна обеспечить скорость до 400 километров в час. Это серьезная научно-техническая проблема. Но уже есть летающая лаборатория, которая приближается к заданному показателю.

"За последние пять лет мы серьезно подтянули как размещение гособоронзаказа, так и его выполнение. По результатам 2016 года можно сказать, что абсолютное большинство предприятий научилось работать с МО РФ в строго установленные сроки и сдавать продукцию в конце года, – заявил на форуме заместитель министра обороны Юрий Борисов. – Лишь три процента изделий переносятся по тем или иным причинам на следующий год".

Возможности российской военной техники демонстрировались на полях "Армии-2017". Робототехнический комплекс "Нерехта" вел огонь из 12,7-мм "Корда". Управляемый дистанционно, этот пулеметчик выдает очереди с темпом 600–750 выстрелов в минуту. Вертолеты армейской авиации Ми-35М и Ка-52 наносили удары неуправляемыми авиационными ракетами С-13 и С-18. Зарубежным военным показали в действии противотанковые и огнеметные средства Сухопутных войск "Штурм-СМ", "Спрут-СД", БМО-Т. Проводился тандемный пуск ПТУР "Корнет" из БМП К-17. В ночном показе, состоявшемся на полигоне Алабино, участвовали Т-72Б, Т-72Б3, Т-80У-Е-1, Т-90А, БМП-2 и БМП-3, БТР-82А. На "Армии" дебютировал броневик BURAN, способный, как утверждают разработчики, защитить от любого стрелкового оружия калибром до 12,7 миллиметра.

В дни массового посещения – с пятницы по воскресенье – участники и гости форума увидели военное шоу "Вежливые люди" – полноценный общевойсковой бой с участием тяжелой бронетехники, ударной авиации и штурмовых подразделений.

Справка "ВПК"

Мероприятия форума прошли во всех военных округах и на Северном флоте. "Армия-2017" собрала свыше тысячи предприятий ОПК и сопутствующих направлений. Выставку в подмосковном парке "Патриот" посетили более 100 иностранных делегаций, многие во главе с руководителями оборонных ведомств.

Алексей Песков

Олег Фаличев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 33 (697) за 30 августа 2017 года