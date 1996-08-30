Дорогу "Красному Джавелину"



Китайская версия американского переносного ПТРК Javelin

Источник: mil.news.sina.com.cn Китайская версия американского переносного ПТРК JavelinИсточник: mil.news.sina.com.cn

На "Дне бронетехники и противотанкового вооружения" были продемонстрированы экспортные новинки китайского ОПК

16 августа корпорация "Норинко" на территории испытательного полигона в районе города Баотоу (Внутренняя Монголия) провела "День бронетехники и противотанкового вооружения". Второй раз в истории китайского ОПК.

В закрытом павильоне были представлены 34 образца гусеничной и колесной бронетехники. Для демонстрации разгона и преодоления стандартных препятствий задействовалась часть производственного полигона с грунтовым покрытием.

БТР в русском стиле

“БМП рассчитана на покупателей более чем из двадцати государств азиатского и африканского континентов”

Китайские оружейники показали легкий боевой танк VT-5 (снаряженная масса – 33 тонны). Он оснащен турбодизельным двигателем мощностью 800 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Основное вооружение – гладкоствольное орудие калибра 105 миллиметров. В боекомплект входят оперенные и подкалиберные бронебойные, осколочно-фугасные снаряды, ракеты с лазерным наведением. Боеприпасы, предназначенные для борьбы с танками, с расстояния две тысячи метров пробивают лист гомогенной брони толщиной 550 миллиметров. В версии для горно-стрелковых бригад НОАК башня танка комплектуется навесными модулями динамической защиты серии "Реакция-4".

Такое же орудие установлено на новую колесную штурмовую машину под обозначением ST-1, созданную на базе плавающего бронетранспортера "Тип-08" с колесной формулой 8х8. Дизель BZ6M1015CP от немецкой компании DEUTZ обеспечивает бронемашине весом 23 тонны максимальную скорость 100 километров в час. Запас хода при полной заправке – 1000 километров. При движении по воде максимальная скорость – восемь километров в час. На башне предусмотрены точки крепления зенитного пулемета и восьми пусковых установок (ПУ) для дымовых завес калибра 76 миллиметров. Внутри башни можно установить спаренный 7,62-мм пулемет. Известно, что сварной корпус изготовлен из композитной брони, обеспечивающей защиту экипажа от обстрела из 25-мм пушки в лобовую часть и автоматического оружия калибра 7,62 в борт и заднюю поверхность с расстояния 100 метров. Машина принята на вооружение морской пехоты ВМС НОАК.

Очередной новинкой от "Норинко" стала тяжелая БМП под обозначением VN-17, построенная на базе легкого танка VT-5 с использованием однотипных двигателя, АКПП и систем связи. Заметно, что конструкторы находились под впечатлением от российских БТР-Т и Т-15. Вес китайской тяжелой БМП достигает 30 тонн вследствие усиленной динамической защиты, которая надежно прикрывает весь корпус машины. На VN-17 безэкипажная башня с 30-мм автоматической пушкой, двумя ПТУР "Красная стрела 12" и 12 ПУ для дымовых гранат. Наведение вооружения обеспечивает двухканальная оптико-электронная станция с лазерным дальномером.

Китайский легкий танк VT-5 Источник: google.com

На базе проверенной временем БМП-3 китайские конструкторы создали для экспорта достаточно тяжелую (23 тонны) БМП VN-11А. В обитаемой башне WA333T1B установлена 30-мм пушка, на внешних точках – классические ПТУР "Красная стрела 73Д" и шесть ПУ для постановки дымовой завесы. Мощность двигателя VN-11А составляет 440 киловатт, запас хода при полной заправке – 500 километров. Экипаж – три человека, в кормовом десантном отсеке семь мест. Отличительная особенность БМП – болтовая схема крепления дополнительных листов брони. И водитель, и десант обеспечены боковыми триплексами для наблюдения за обстановкой.

На полигоне под Баотоу впервые показалась на люди тяжелая БМП, созданная на основе танка "Тип 59Д" (китайской версии советского Т-54/55). Инженеры осовременили его вышеупомянутой башней WA333T1B с 30-мм пушкой и ПТУР "Красная стрела 73Д". Китайские обозреватели констатируют, что бронезащита корпуса серьезно усилена за счет как утолщения до 600 миллиметров, так и применения большого количества блоков динамической защиты. БМП рассчитана на покупателей более чем из 20 государств Азии и Африки, в армиях которых значительное число танков "Тип 59Д". Подход позаимствован у израильских специалистов, которые продолжают работы по модернизации тяжелых БМП "Намер" для ЦАХАЛ.

Необходимо отметить, что конструкторы "Норинко" предлагают устанавливать и необитаемые модули UW-4, в которых смонтирована пушка калибра 30 миллиметров и 12 ПУ для дымовой завесы, а для легких бронемашин предлагают вариант с 12,7-мм пулеметом.

Бронетехника, участвовавшая в динамическом показе, была покрыта маскировочными комплектами из специальных тканей, скрывающих ее в радиолокационном и инфракрасных диапазонах. Подобный подход позволяет как сократить затраты на перекрашивание, так и повысить живучесть в боевых условиях.

Также в павильоне и на открытой площадке были представлены бронированные колесные машины с разными уровнями бронезащиты и составами вооружения, в том числе впервые – транспортная VP-22, созданная по образцу российского "Тайфун-К" с учетом информации об эксплуатации в Сирии.

Стрелы в ассортименте

Известно, что в закрытом павильоне демонстрировались ПУ тяжелых ПТУР "Красная стрела 10". Эти противотанковые боеприпасы размещают по восемь единиц на базе гусеничной БМП VN-11 (копия российской БМП-3), что, по замыслу китайских военных, должно позволить дивизиону таких ПТУР в составе девяти машин уверенно уничтожить за четыре минуты около 60 единиц бронетехники противника.

На стендах можно было увидеть и ПТУР "Красная стрела 12" (производственное обозначение GTS7), внешне напоминающую известный американский FGM-148 "Джавелин". Китайские производители и не скрывают, что заимствовали некоторые конструктивные решения у американских оружейников. ПУ обеспечивает холодный пуск боеприпаса на 30 метров, после чего срабатывает одноступенчатый твердотопливный двигатель, обеспечивающий среднюю скорость полета 200 метров в секунду.

Некоторые тактико-технические характеристики "Красной стрелы 12": масса ракеты – 17 килограммов, ПУ – 5 килограммов, длина ракеты – 1,25 метра, калибр – 170 миллиметров. Дальность пуска при инфракрасном наведении – 2000, при использовании телевизионной системы – 4000 метров. На расстоянии 2500 метров тандемная боевая часть пробивает 750 миллиметров гомогенной брони.

Впервые вниманию китайских военных обозревателей была представлена тяжелая ПТУР увеличенной дальности "Красная стрела 11", ракета которой при стартовой массе 30 килограммов обладает максимальной дальностью пуска 10 километров и фактически представляет собой многофункциональный боеприпас, позволяющий бороться с любой бронетехникой противника, даже на укрепленных позициях.

Каска для танка

На "Дне бронетехники" демонстрировался видеоролик, в котором показано действие системы активной защиты (САЗ) GL-5, установленной на крыше башни ОБТ "Тип-96". По информации от производителя, за последние два года инженеры приложили большие усилия для доводки САЗ – были устранены проблемы с электропитанием РЛС c активной фазированной антенной решеткой и ее охлаждением.

В состав системы GL-5 входят четыре панельные радиолокационные станции. Каждая включает шесть приемников-излучателей, из которых два отвечают за обнаружение цели, два – за сопровождение и два – за наведение снарядов-перехватчиков. Уничтожение противотанковых боеприпасов возложено на четыре ПУ, в каждой из которых по три снаряда. Они установлены в направляющих с поворотом 30 градусов от оси крепления, что позволяет прикрывать сектор в 90 градусов.

Для вычислительной станции GL-5 китайские специалисты разработали специальный алгоритм. При обнаружении противотанкового снаряда она задействует сразу два боеприпаса-перехватчика, что по расчетам гарантированно отводит угрозу. Максимальная дальность эффективного перехвата – 100 метров, тогда как минимальная может быть и в десять раз меньше, что, однако, не обеспечивает сохранности оптико-электронных систем и зенитного пулемета, расположенных на крыше танка. В башне предусмотрены места для размещения дополнительных 24 снарядов-перехватчиков, что позволяет перезаряжать САЗ два раза.

Некоторые китайские специалисты отмечают, что пока GL-5 способна перехватить лишь боеприпасы, подлетающие к танку со скоростью не более 1800 метров в секунду. Очевидно, что конструкторы пытаются создать систему, которая по эффективности не должна уступать российской "Арене" и украинскому "Ножу".

Заметим, что представленная в Баотоу техника предназначена главным образом для экспорта.

Максим Казанин, кандидат политических наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 33 (697) за 30 августа 2017 года