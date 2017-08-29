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«Армия-2017»: от идеи до танка

29.08.2017 Известия.ru 436 0
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Открытие международного военно-технического форума Армия-2017
Открытие международного военно-технического форума Армия-2017
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Чем запомнился прошедший в Кубинке международный военно-технический форум

Грандиозный военно-технический форум «Армия-2017» в подмосковной Кубинке завершил работу. Его итог 23 госконтракта с 17 предприятиями на сумму 170 млрд рублей. Впервые их подписание Минобороны провело не только публично, но и детально обозначив, на что идут деньги налогоплательщиков. Среди новинок: дополнительная партия оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», ракетных кораблей «Каракурт», новейших танков Т-90М и боевых машин поддержки БМПТ «Терминатор». И словно вишенка на торте — контракт на оружие на новых физических принципах «Задира-16».


Для одной военной выставки более чем серьезная заявка на перспективу. Ведь в рамках своей работы форум давно перерос салон достижений и стал площадкой, на которой определяется будущее российской армии. Познакомиться с ним можно было не только на выставочных стендах, открытых площадках, но и на полигоне. Как и положено, техника стреляла, поражала цели и маневрировала, словно находилась не на территории полигона Алабино, а в реальном бою. В это же время в небе свое мастерство показывали пилотажные авиационные группы «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты» на многоцелевых истребителях и ударных вертолетах.


Масштаб экспозиции и демонстрационной программы понятен. Председатель Военно-научного комитета, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Макушев говорит, что 200 образцов новейших вооружений и военной техники, которые поступили в армию, прошли обкатку Сирией и сегодня предлагаются не только российской, но и иностранным армиям. А «Армия-2017» — лучшая рекламная площадка для этого.


По данным Минобороны, участие в форуме приняли делегации свыше 100 государств, из которых 20 возглавили руководители оборонных ведомств. Еще 15 делегаций возглавляли начальники генштабов и заместители министров обороны. Это свыше 300 представителей иностранных военных ведомств.


Присутствие на форуме первых лиц военных ведомств — свидетельство статусности «Армии». Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны Александр Миронов рассказал, что на полях форума было проведено более 50 двусторонних встреч с иностранными партнерами по линии Минобороны, Минпромторга, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, госкорпорации «Ростех», «Рособоронэкспорта», концерна «Калашников» и других предприятий военно-промышленного комплекса.


«Армия» — это еще и возможность прямого диалога промышленности с военными. Выработка совместных подходов к созданию перспективных систем вооружения и техники, определения принципов их применения. В Минобороны сообщили, что по 48 тематическим направлениям в формате круглых столов, конференций и брифингов было проведено 140 мероприятий. Прямая связь была организована в ходе 12 круглых столов с 21 абонентом с географией от Калининграда до Хабаровска и российской базы Хмеймим в Сирии.


По словам Александра Миронова, в рамках форума были рассмотрены более 18 тыс. разработок и технологий в сфере обороны. Александр Миронов выразил надежду, что на следующем форуме, который запланирован на август 2018 года, научно-деловая программа будет расширена и к ней опять привлекут представителей научного и экспертного сообщества, чтобы обсудить актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности и предложить варианты их решения.


Причем в диалог будут вовлечены не только представители ВПК, но и молодые разработчики и ученые. В рамках форума на постоянной основе будет работать научно-образовательный кампус «Инновационного клуба». Представитель клуба Яна Шингарева сообщила, что в его экспозицию войдут стартапы, разработки молодых ученых научных рот и гражданских вузов. По мнению специалиста, работа кампуса должна помочь молодежи проявить себя, продвинуть свои технологические решения. Результат работы «Инновационного клуба» — более 15 подписанных контрактов с предприятиями промышленности.


Кроме военных аспектов «Армия-2017» — это еще и мощный инструмент патриотического воспитания. За время работы выставки ее посетили полмиллиона зрителей. Это ли не свидетельство роста интереса к армии и ее возможностям.


Дмитрий Литовкин
28.08.2017
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Искандер
Т-90 "Владимир"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Ростех
РОЭ
Проекты
22800 МРК
АРМИ-20XX

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