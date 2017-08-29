"Запад" напугал Прибалтику



Вертолет Ми-8 ВВС Белоруссии во время подготовки к совместным стратегическим учениям вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2017" в Могилевской области Белоруссии

Источник: Виктор Толочко/РИА «Новости» Вертолет Ми-8 ВВС Белоруссии во время подготовки к совместным стратегическим учениям вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2017" в Могилевской области БелоруссииИсточник: Виктор Толочко/РИА «Новости»

Россию заподозрили в занижении числа участников учений "Запад-2017"

До начала российско-белорусских учений "Запад-2017" остается более двух недель, однако их проведение уже вызывает опасения у соседей России. В Прибалтике считают, что Россия после завершения учений может оставить часть войск и техники в Белоруссии, а на Украине опасаются, что место проведения маневров - Белоруссия и Калининградская область - может стать плацдармом для российских войск с целью последующего вторжения на украинские земли. В Москве и Минске подчеркивают, что учения носят исключительно оборонительный характер.

Крупнейшие со времен "холодной войны" российские военные учения в Европе "Запад-2017" начнутся более чем через две недели, однако уже сейчас вызывают опасения у восточноевропейских стран, пишет газета Financial Times.

Стратегические учения российских и белорусских вооруженных сил "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября в Калининградской области, а также на территории Белоруссии. Граничащая с ней Украина опасается, что Россия может использовать учения для создания ударных сил с целью "военного вторжения" на ее территорию. Аналогичные опасения высказывают и входящие в НАТО бывшие советские прибалтийские республики - Латвия, Эстония и Литва.

В Польше, которая тоже граничит с Белоруссией, также опасаются маневров: в Варшаве полагают, что Россия после завершения учений может оставить в Белоруссии часть войск и военной техники. "Россия неоднократно использовала такие ситуации для достижения своих политических целей. Поэтому, если анализировать политику России в последние годы, опасения обоснованы. Одна из возможностей, которую мы принимаем во внимание, - это невыведение всех подразделений и всей военной техники из Белоруссии", - заявил в эфире "Польского радио" заместитель министра национальной обороны Польши Михал Дворчик.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что предстоящие учения вблизи границ Украины не превратятся в "подготовку плацдарма для вторжения на Украину", рассказал в апреле этого года глава Украины Петр Порошенко.

"У меня нет сомнений в исключительно добрых намерениях Беларуси. Но она находится в союзнических отношениях с Россией, а к Москве доверия отнюдь нет", - цитирует Порошенко агентство УНИАН.

Аналогичного мнения придерживается командующий армией США в Европе Бен Ходжес. Он считает, что учения "Запад-2017" могут стать "троянским конем", который позволит Москве перебросить в Белоруссию российские войска и технику, а затем их там оставить.

Кроме того, у Запада вызывает вопросы численность военнослужащих, которые будут задействованы в учениях. В Москве заявили, что к маневрам будут привлечены до 12,7 тыс. военных (7,2 тыс. - от Белоруссии, 5,5 тыс. - от России), а также около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, около 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 10 кораблей.

Вместе с тем, по оценкам западных чиновников, основанным на данных о подготовке к учениям, в них будут задействованы более 100 тыс. военнослужащих. Независимый российский военный аналитик Александр Гольц отметил в разговоре с FT, что именно такое количество военнослужащих было задействовано во время предыдущих подобных учений.

Российский МИД, в свою очередь, опроверг утверждения западных СМИ о том, что Москва намеренно занижает численность задействованных в учениях войск.

"Совместные стратегические учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2017" носят исключительно оборонительный характер. Общая численность личного состава и боевой техники не превышает уровень, подлежащий обязательному наблюдению за определенными видами военной деятельности, установленный Венским документом 2011 года", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве на прошлой неделе.

По мнению Гольца, Москва занижает численность войск, манипулируя тем самым международными соглашениями, согласно которым на любые учения, в которых задействованы более 13 тыс. человек, должны быть в обязательном порядке приглашены иностранные наблюдатели.

При этом в НАТО не отрицают, что страны - члены альянса получили приглашения на учения в качестве наблюдателей. "Именно в этот раз у НАТО нет никакой информации, что нечто страшное может произойти. Тем более что Белоруссия, а затем и Россия пригласили наших наблюдателей. Мы это только приветствуем - это лишь повышает уровень доверия", - отметил в интервью изданию Delfi посол Латвии в НАТО Индулис Берзиньш.

В марте этого года Лукашенко отмечал, что Белоруссия пригласит на учения "всех желающих" и учения будут носить "исключительно оборонительный характер". "Ни мы, ни Российская Федерация не собираемся в этом направлении не то что на кого-то наступать, мы не собираемся кого бы то ни было провоцировать здесь. Ни в коем случае. Мы на всякий случай готовимся обеспечить свою безопасность в любой ситуации", - сказал он.

Амалия Затари