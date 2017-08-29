МЭР не получало обращения "Роскосмоса" о списании долга Центра Хруничева
|
|
Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева
Источник: www.ntv.ru
В министерство экономического развития РФ не поступало обращение руководства госкорпорации "Роскосмос" о списании долга ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, сообщили RNS в пресс-службе ведомства.
"В Минэкономразвития предложения не поступали", — сказал представитель пресс-службы, отвечая на вопрос, поступало ли в ведомство обращение руководства "Роскосмоса" о списании долга Центра Хруничева.
Ранее, 28 августа, газета "Коммерсант" сообщила, что руководство "Роскосмоса" обратилось в правительство с проектом доклада президенту РФ о разрешении на списание долга ГКНПЦ имени М.В. Хруничева. По данным издания, "Роскосмос" и Минэкономразвития к 31 января 2018 года должны представить в правительство обновленный план финансового оздоровления предприятия, которому ранее было выделено более 65 млрд рублей.
По информации газеты, которая ссылается на одного из топ-менеджеров центра, предприятию требуется для стабилизации работы еще около 33 млрд рублей.
|
28.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.08.2015 РКС: запуск "Протона" может стать дешевле Falcon, если в отрасли договорятся снизить цены
25.06.2015 «Российские Космические Системы» и «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» расширяют сотрудничество
25.06.2015 Центр имени Хруничева будет получать аппаратуру для "Протонов" со скидкой
25.06.2015 РКС снизит на 10% цены на аппаратуру для "Протона-М" и "Бриз-М"
15.04.2015 Бюджетное место на орбите
12.11.2014 "В октябре 2013 года положение дел на Восточном было уже критическим"
03.11.2014 Дмитрий Рогозин: сокращения госпрограммы вооружения мы не можем себе позволить
05.09.2013 От Роскосмоса отстыкуют промышленность