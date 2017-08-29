МЭР не получало обращения "Роскосмоса" о списании долга Центра Хруничева



Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева

Источник: www.ntv.ru Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени ХруничеваИсточник: www.ntv.ru

В министерство экономического развития РФ не поступало обращение руководства госкорпорации "Роскосмос" о списании долга ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, сообщили RNS в пресс-службе ведомства.

"В Минэкономразвития предложения не поступали", — сказал представитель пресс-службы, отвечая на вопрос, поступало ли в ведомство обращение руководства "Роскосмоса" о списании долга Центра Хруничева.

Ранее, 28 августа, газета "Коммерсант" сообщила, что руководство "Роскосмоса" обратилось в правительство с проектом доклада президенту РФ о разрешении на списание долга ГКНПЦ имени М.В. Хруничева. По данным издания, "Роскосмос" и Минэкономразвития к 31 января 2018 года должны представить в правительство обновленный план финансового оздоровления предприятия, которому ранее было выделено более 65 млрд рублей.

По информации газеты, которая ссылается на одного из топ-менеджеров центра, предприятию требуется для стабилизации работы еще около 33 млрд рублей.