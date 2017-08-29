Центру имени Хруничева никак не поздоровится



Центр имени Хруничева

Источник: РИА Новости Центр имени ХруничеваИсточник: РИА Новости

Выделенных ему в помощь 65 млрд рублей оказалось недостаточно

Как стало известно “Ъ”, госкорпорация "Роскосмос" и Минэкономики должны представить в правительство обновленный план финансового оздоровления Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева к 31 января 2018 года. Предприятию, чье состояние в 2014 году оценивалось как критическое, была оказана поддержка на сумму свыше 65 млрд руб., однако и ее оказалось недостаточно: из-за снижения заказов со стороны военных предприятие не может выбраться из долгов и рассчитаться с кредиторами, которыми выступают ВЭБ и Сбербанк. По данным “Ъ”, "Роскосмос" намерен просить руководство страны списать долги ГКНПЦ.

Финансовые вопросы ГКНПЦ имени Хруничева стали ключевыми на совещании, которое провели в пятницу вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров. "“Роскосмос” обратился в правительство с предложением скорректировать программу финансового оздоровления центра имени Хруничева",— сообщил вице-премьер. По словам источника “Ъ” в аппарате правительства, "Роскосмосу" и Минэкономики нужно проработать "актуализированную финансовую модель" программы оздоровления ГКНПЦ на 2015–2025 годы к 31 января 2018 года.

Напомним, что программа финансового оздоровления ГКНПЦ была принята в декабре 2014 года и была призвана вывести предприятие из критического состояния. На тот момент накопленные убытки от операционной деятельности центра с 2007 года достигли 11,9 млрд руб., а долги перед поставщиками — 14,7 млрд руб. Всего же, по подсчетам специалистов, на финансовую стабилизацию центра требовалось 56,4 млрд руб. Таких денег у ГКНПЦ не было, поэтому необходимые заемные средства — примерно 37,5 млрд руб.— планировалось взять у ВЭБа. Однако госкорпорация вместо долгосрочного кредита до 2025 года под 4% годовых (14% ставка банка и 10% субсидирование) выдала лишь бридж-кредит на 12,5 млрд руб. на два года (под ставку 2,53% годовых). Помимо этих средств ГКНПЦ получил в 2014–2017 годах 15,9 млрд руб. из бюджета, 9,6 млрд руб. в виде кредита дал Сбербанк, а еще 27,1 млрд руб. в виде займа предприятию выдал "Роскосмос". В целом центр имени Хруничева получил 65,1 млрд руб.

Но и этих средств не хватает для стабилизации работы предприятия, признается один из топ-менеджеров ГКНПЦ: требуется еще около 33 млрд руб. В эту сумму не входит стоимость высвобождаемых земельных участков и производственных площадей в Филях, уточняет собеседник “Ъ”, сначала "Роскосмосу", Минобороны, Минэкономики и Росимуществу нужно в срок до 1 октября доложить в правительство об условиях приватизации ГКНПЦ, а к 20 декабря — завершить сделку по продаже непрофильных активов. При этом у ГКНПЦ особо остро стоит вопрос с расчетами по долгам: в "Роскосмосе" говорят, что одни только ежегодные выплаты по процентам кредитов, предоставленных центру имени Хруничева, составляют более 5 млрд руб.

В "Роскосмосе" утверждают, что причиной корректировки программы финансового оздоровления центра "является уменьшение гособоронзаказа", приведшее "к миллиардным сокращениям денежных поступлений на предприятие". Получить комментарий представителя Минобороны РФ в выходные не удалось, однако, по словам источника “Ъ” в ведомстве, военные действительно сократили планы по закупке легких и тяжелых ракет-носителей "Ангара".

Теперь их серийная закупка будет вестись уже в рамках новой государственной программы вооружения, рассчитанной на 2018–2025 годы.

В сложившейся ситуации вариантов не так уж много: либо пытаться загрузить ГКНПЦ заказами (ракеты типа "Протон-М" и их модификации Light и Medium будут производиться до 2025 года), либо продолжать оказывать финансовую поддержку за счет федерального бюджета, поскольку "обвешивать предприятие кредитами до бесконечности не получится", говорит источник “Ъ” в правительстве. Последнее осознают и в "Роскосмосе": по данным “Ъ”, руководство госкорпорации уже обратилось в правительство с проектом доклада президенту Владимиру Путину о разрешении на списание долга ГКНПЦ и поручением правительству принять соответствующие нормативные акты. Однако против такой схемы возражают ведомства финансово-экономического блока, апеллирующие к ограниченным возможностям бюджета.

Пока решение о списании долгов не принято, предприятие будет стараться оптимизировать издержки и найти новые заказы. По информации “Ъ”, во время совещания Дмитрий Рогозин потребовал от госкорпорации оперативно предложить варианты кооперации ГКНПЦ с близкими по профилю предприятиями для максимальной загрузки производственных мощностей. В этом контексте возник вопрос и о стадии развертывания производства в Омске (там планируется осуществлять сборку универсальных ракетных модулей для "Ангары"): как оказалось, еще в 2014 году один из главков Спецстроя взял средства на строительство цеха гальваники, однако обязательства не выполнил. И. о. гендиректора Центра имени Хруничева Алексей Варочко попросил Дмитрия Рогозина посодействовать решению этого вопроса. Параллельно с этим вице-премьер потребовал прекратить выплаты премий топ-менеджерам ГКНПЦ, а зарплаты на предприятии рассчитывать по коэффициенту от средней зарплаты рабочего.

Иван Сафронов