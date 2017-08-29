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Хорватия решила закупать "Патрии"

29.08.2017 Военно-промышленный курьер 287 0
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Бронетранспортер Patria AMV (Armoured Modular Vehicle). Источник: www.military-today.com

Минобороны Хорватии объявило победителя тендера на поставку боевых модулей для БТР Patria.

"Самые дорогие грузовики" хорватской армии станут полноценными боевыми единицами. Портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Хорватии объявило победителя тендера на поставку боевых модулей для БТР Patria.

Бронетранспортеры Patria состоят на вооружении хорватской армии уже несколько лет, но только малая их часть оснащена боевыми модулями с 12,7-мм пулеметами. Из-за отсутствия вооружения хорватские солдаты прозвали эти бронетранспортеры "самыми дорогими военными грузовиками в мире", но уже в следующем году ситуация кардинально изменится. Сегодня стало известно о том, что в тендере на поставку боевых модулей для БТР Patria победило совместное предложение израильских компаний Elbit и Rafael. Поначалу эти компании участвовали в тендере отдельно друг от друга и конкурировали с хорватской компанией uro akovi Special Vehicles Inc, но позже объединились и выставили единое предложение.

Боевой модуль с 30-мм пушкой и ПТРК Spike-LR от Elbit и Rafael оказался более чем вдвое дешевле, чем модуль с ПТРК Javelin от uro akovi. Израильское предложение обойдётся министерству обороны Хорватии в 93,6 млн кун ($14,9 млн), тогда как хорватская компания запросила за восемь модулей свыше 211 млн кун ($33,6 млн).

Сборка боевых модулей будет вестись на территории Израиля, а их монтаж – в Хорватии. В хорватском военном ведомстве рассчитывают завершить вооружение восьми "Патрий" в течение 2018 года, после чего будет приниматься решение о дальнейших закупках. Всего на вооружении хорватской армии находится 126 бронетранспортеров Patria.
28.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Хорватия
Продукция
Javelin ПТРК
Spike NLOS
Компании
Patria
Rafael
Минoбороны РФ

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