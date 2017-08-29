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Первый самолет Т-50ТН для Таиланда

29.08.2017 bmpd.livejournal.com 189 0
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Как сообщают таиландские сетевые ресурсы, 10 августа 2017 года без особой огласки на предприятии южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне совершил первый полет первый построенный там учебно-боевой самолет Т-50ТН (бортовой номер "40101") для Королевских ВВС Таиланда.

Первый учебно-боевой самолет KAI Т-50ТН (бортовой номер "40101"), построенный для ВВС Таиланда, после первого полета. Сачхон (Южная Корея), 10.08.2017 (с) KAI / ВВС Таиланда

Корпорация Korea Aerospace Industries (KAI) 17 сентября 2015 года подписала контракт стоимостью 110 млн долл на поставку Королевским ВВС Таиланда четырех учебно-боевых самолетов Т-50ТН. Самолет Т-50ТН является очередной экспортной модификацией известного учебно-боевого самолета KAI T-50 Golden Eagle, созданного и выпускаемого KAI совместно с американской корпорацией Lockheed Martin. Четыре заказанных ВВС Таиланда самолета должны быть поставлены к марту 2018 года.

Закупка Т-50ТН производится Таиландом в рамках одобренной тайским правительством в конце 2014 года программы замены учебно-тренировочных самолетов Aero L-39ZA-ART, приобретенных в Чехии в 1991-1996 годах в количестве 38 единиц (сейчас в эксплуатации в составе 401-й и 411-й эскадрилий ВВС Таиланда остаются 34 самолета L-39ZA-ART). Самолет Т-50ТН был выбран по результатам международного тендера, в котором номинальными конкурентами выступали также три самолета одного происхождения - российский Як-130, итальянский Alenia Aermacchi M-346 и китайский L-15.

Летом 2017 года правительство Таиланда одобрило закупку еще восьми самолетов Т-50ТН. Предполагается, что общее количество приобретаемых ВВС Таиланда южнокорейских самолетов Т-50ТН достигнет 24, а общая стоимость их приобретения составит до 800 млн долл.

Таиланд стал четвертым иностранным заказчиком самолетов семейства Т-50 после Индонезии (получившей 16 самолетов T-50I в 2013-2014 годах), Ирака (законтрактовавшего 24 самолета T-50IQ, поставки были начаты в марте 2017 года) и Филиппин (получивших 12 самолетов FA-50PH в 2015-2017 годах).

Первый построенный для ВВС Таиланда учебно-боевой самолет KAI Т-50ТН (бортовой номер "40101") на предприятии южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI). Сачхон (Южная Корея), 10.08.2017 (с) edaily / defense-studies.blogspot.com
28.08.2017
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Страны
Индонезия
Ирак
Италия
Китай
Россия
США
Таиланд
Филиппины
Чехия
Южная Корея
Продукция
FA-50
ПАК ФА
Як-130
Компании
KAI
Leonardo
Lockheed-Martin

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