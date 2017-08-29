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Минпромторг и радиостанция «Маяк» запустили совместный проект о промышленности регионов

29.08.2017 Министерство промышленности и торговли РФ 227 0
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Судозавод "Янтарь"
Судозавод "Янтарь"
Источник: Виталий Невар/ТАСС

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с радиостанцией «Маяк» (входит в структуру ВГТРК) запустили совместный проект, рассказывающий о предприятиях, расположенных в различных регионах страны.


Первый выпуск проекта «Сделано в России», ведущими которого стали Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов, вышел в понедельник, 28 августа. Всю предстоящую неделю известные ведущие будут рассказывать о промышленности Калининградской области, транслируя репортаж из передвижной студии радиостанции, расположившейся на борту легендарного научно-исследовательского судна «Витязь», пришвартованного у музея «Мирового океана» в г. Калининград.


Гостем прошедшего эфира стал помощник генерального директора Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Борис Круть, который рассказал о строительстве сложных боевых кораблей, а также о работе, которая ведется предприятием в области гражданского судостроения.


Очередные выпуски программы будут посвящены автомобильной и радиоэлектронной промышленности региона, производству янтаря и многому другому. Ведущие будут посещать предприятия и рассказывать в прямом эфире о своих впечатлениях. Также следить за их работой и задавать вопросы можно будет в социальных сетях радиостанции.


В дальнейшем проект будет реализован во всех регионах страны и будет рассказывать не только о самых крупных предприятиях, но и среднем и малом бизнесе в сфере промышленности.
28.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Министерство промышленности и торговли РФ
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Янтарь ПСЗ

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