Минпромторг и радиостанция «Маяк» запустили совместный проект о промышленности регионов



Судозавод "Янтарь"

Источник: Виталий Невар/ТАСС Судозавод "Янтарь"Источник: Виталий Невар/ТАСС

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с радиостанцией «Маяк» (входит в структуру ВГТРК) запустили совместный проект, рассказывающий о предприятиях, расположенных в различных регионах страны.

Первый выпуск проекта «Сделано в России», ведущими которого стали Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов, вышел в понедельник, 28 августа. Всю предстоящую неделю известные ведущие будут рассказывать о промышленности Калининградской области, транслируя репортаж из передвижной студии радиостанции, расположившейся на борту легендарного научно-исследовательского судна «Витязь», пришвартованного у музея «Мирового океана» в г. Калининград.

Гостем прошедшего эфира стал помощник генерального директора Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Борис Круть, который рассказал о строительстве сложных боевых кораблей, а также о работе, которая ведется предприятием в области гражданского судостроения.

Очередные выпуски программы будут посвящены автомобильной и радиоэлектронной промышленности региона, производству янтаря и многому другому. Ведущие будут посещать предприятия и рассказывать в прямом эфире о своих впечатлениях. Также следить за их работой и задавать вопросы можно будет в социальных сетях радиостанции.

В дальнейшем проект будет реализован во всех регионах страны и будет рассказывать не только о самых крупных предприятиях, но и среднем и малом бизнесе в сфере промышленности.