В США могут снять запрет на использование полицией военной техники



Дональд Трамп

Источник: © AP Photo/Andrew Harnik Дональд ТрампИсточник: © AP Photo/Andrew Harnik

Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп может отменить запрет на продажу излишков военной техники и армейского оружия местной полиции, а также использование военного снаряжения на улицах городов, сообщает USA Today.

Новый план, изложенный в документах, оказавшихся в распоряжении издания, предполагает отмену распоряжения бывшего президента Барака Обамы, который заблокировал использование бронетранспортеров, крупнокалиберного оружия и прочего военного снаряжения на улицах США.

В понедельник, 28 августа, генеральный прокурор Джефф Сешн планирует выступить на ежегодном собрании Братского ордена полиции, крупнейшего полицейского союза страны, и может представить новое изменение в законодательстве.