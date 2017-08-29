В США могут снять запрет на использование полицией военной техники
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Дональд Трамп
Источник: © AP Photo/Andrew Harnik
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп может отменить запрет на продажу излишков военной техники и армейского оружия местной полиции, а также использование военного снаряжения на улицах городов, сообщает USA Today.
Новый план, изложенный в документах, оказавшихся в распоряжении издания, предполагает отмену распоряжения бывшего президента Барака Обамы, который заблокировал использование бронетранспортеров, крупнокалиберного оружия и прочего военного снаряжения на улицах США.
В понедельник, 28 августа, генеральный прокурор Джефф Сешн планирует выступить на ежегодном собрании Братского ордена полиции, крупнейшего полицейского союза страны, и может представить новое изменение в законодательстве.
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28.08.2017
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