Россия и Китай могут подписать соглашение о совместном освоении космоса в 2018–2022 годах



Места посадки космических аппаратов на Луне

Источник: Владимир Суворов / Известия Места посадки космических аппаратов на ЛунеИсточник: Владимир Суворов / Известия

Россия и Китай в октябре намерены подписать соглашение о совместном освоении космоса в течение 2018–2022 годов, сообщает телеканал CGTN.

Двустороннее соглашение коснется пяти областей: исследование Луны, глубокого космоса, сотрудничество в сфере спутниковых систем, изучение космического мусора и обломков космических аппаратов и дистанционные наблюдения за планетой.

Отмечается, что данное соглашение "принесет значительную выгоду обеим странам, особенно касательно пилотируемых и планируемых в будущем полетов на Луну".