Россия и Китай могут подписать соглашение о совместном освоении космоса в 2018–2022 годах
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Места посадки космических аппаратов на Луне
Источник: Владимир Суворов / Известия
Россия и Китай в октябре намерены подписать соглашение о совместном освоении космоса в течение 2018–2022 годов, сообщает телеканал CGTN.
Двустороннее соглашение коснется пяти областей: исследование Луны, глубокого космоса, сотрудничество в сфере спутниковых систем, изучение космического мусора и обломков космических аппаратов и дистанционные наблюдения за планетой.
Отмечается, что данное соглашение "принесет значительную выгоду обеим странам, особенно касательно пилотируемых и планируемых в будущем полетов на Луну".
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28.08.2017
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