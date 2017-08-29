В Санкт-Петербурге начали строительство многоцелевого катера для ФСБ



Многоцелевой катер проекта Р1650

Источник: Средне-Невский судостроительный завод Многоцелевой катер проекта Р1650Источник: Средне-Невский судостроительный завод

Средне-Невский судостроительный завод начал строительство третьего многоцелевого катера проекта Р1650 "Рондо" для пограничной службы ФСБ России, сообщили в пресс-службе завода.

"На данный момент на заводе начались работы по строительству следующего катера в серии: завершены работы по нарезке металла для корпуса и подготовке стапельного места, установлены переборки и килевая корпуса. В соответствии с контрактом, передача третьего катера состоится в 2018 году", — говорится в сообщении.

Ранее, 24 августа, на заводе был спущен на воду второй катер для ведомства. Катер позже приступит к проведению швартовных и ходовых испытаний, после которых осенью этого года судно будет передано заказчику.

Многоцелевой катер проекта Р1650 "Рондо" предназначен для выполнения задач патрульно-инспекционной службы, несения дежурства в назначенных районах, доставки и снятия спецперсонала с судов, подлежащих досмотру, перевозки групп спецперсонала, грузов, спасения людей в районах несения дежурств. При строительстве палубы, рубки и элементов обстройки судна были применены композитные материалы.