В Санкт-Петербурге начали строительство многоцелевого катера для ФСБ
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Многоцелевой катер проекта Р1650
Источник: Средне-Невский судостроительный завод
Средне-Невский судостроительный завод начал строительство третьего многоцелевого катера проекта Р1650 "Рондо" для пограничной службы ФСБ России, сообщили в пресс-службе завода.
"На данный момент на заводе начались работы по строительству следующего катера в серии: завершены работы по нарезке металла для корпуса и подготовке стапельного места, установлены переборки и килевая корпуса. В соответствии с контрактом, передача третьего катера состоится в 2018 году", — говорится в сообщении.
Ранее, 24 августа, на заводе был спущен на воду второй катер для ведомства. Катер позже приступит к проведению швартовных и ходовых испытаний, после которых осенью этого года судно будет передано заказчику.
Многоцелевой катер проекта Р1650 "Рондо" предназначен для выполнения задач патрульно-инспекционной службы, несения дежурства в назначенных районах, доставки и снятия спецперсонала с судов, подлежащих досмотру, перевозки групп спецперсонала, грузов, спасения людей в районах несения дежурств. При строительстве палубы, рубки и элементов обстройки судна были применены композитные материалы.
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28.08.2017
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