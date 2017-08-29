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Эксперт ожидает превращение авиасалона МАКС в выставку гражданской авиации

29.08.2017 RNS 212 0
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МАКС-2017
Самолеты на полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в Жуковском. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Международный авиакосмический салон МАКС, который традиционно проводится один раз в два года в подмосковном Жуковском, скорее всего, станет специализированной выставкой гражданской авиации, считает издатель журнала "Новости рынка оборонной техники" Юрий Ласкин.

"В этом году сроки Международного авиакосмического салона сдвинуты практически на месяц, чтобы не мешать проведению третьего Международного форума "Армия-2017", ставшего ежегодным. Вывод очевиден: МАКС, по крайней мере, в его привычном виде, вряд ли сохранится. Скорее всего, уже с 2019 года показ боевой авиационной техники будет сосредоточен на аэродроме в Кубинке (Московская область. — RNS), как часть форума "Армия"", — написал Ласкин в августовском номере журнала "Новости рынка оборонной техники".

По его словам, "экспозиция войск ПВО, вертолетной и космической техники и так представлены на форуме ("Армия") в полном масштабе".

"Будет ли в таком случае смысл проводить МАКС, ограничив его профиль гражданской авиацией? Наверное, будет. Но тогда он станет не смотром отечественных достижений во всех областях аэрокосмической и военной техники, каким является сейчас, а компактным салоном для специалистов, по типу ежегодно проходящего во Внукове JetExpo", — написал Ласкин.

По его мнению, такое решение хоть и выглядит парадоксальным, "но вполне в духе времени". "Развитие гражданской авиации в нашей стране немыслимо без международного сотрудничества, которое, хочешь-не хочешь, весьма страдает от антироссийских санкций. Поэтому уход военной составляющей из программы МАКС будет вполне логичным. При этом пострадает его зрелищность, но выиграют бизнес-интересы государства", — написал издатель.

Ранее источник в авиапроме сказал RNS, что следующий Международный авикосмический салон МАКС-2019 может состояться не в подмосковном Жуковском, а на аэродроме в Кубинке (Московская область). "Есть большая вероятность, что в июле 2017 года МАКС пройдет в Жуковском уже в последний раз, после чего сменит прописку на Кубинку", — сообщил он.

По его словам, военное ведомство сохраняет планы по переносу выставки на военный аэродром в Кубинке и выставочный комплекс "Патриот" в Алабино. Один из аргументов военных состоит в том, что в Раменском заработал гражданский аэропорт, соседство с которым может помешать работе авиасалона. "Сегодня количество выполняемых с Раменского рейсов не велико, но к 2019 году оно может увеличиться", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, военные ссылаются на то, что основу летной программы МАКСа составляют полеты военных самолетов пилотажных групп "Стрижи" (МиГ-29), "Русские витязи" (Су-27 и Су-30СМ), "Соколы России" (Су-30 и Су-35), "Крылья Тавриды" (Як-130) и "Беркуты" (Ми-28Н). Военные самолеты и вертолеты при этом взлетают и садятся в основном на аэродроме Кубинка.

Международный авиакосмический салон МАКС проводится в Жуковском с 1993 года по нечетным годам. Традиционно он проводился в конце августа, однако в 2017 году был перенесен на июль, так как на август был запланирован 3-й международный военно-технический форум "Армия".
28.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
МиГ-29
Су-27
Су-30
Як-130
Проекты
АРМИ-20XX

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