ОАК рассчитывает сэкономить более 700 млрд рублей за счет оптимизации
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Логотип компании Открытое Акционерное Общество "Объединенная Авиастроительная корпорация"
Экономический эффект от оптимизации предприятий Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) должен составить более чем 700 млрд рублей, сообщает издание "Новости рынка оборонной техники" со ссылкой на документ о стратегических целях компании до 2035 года.
"Общий эффект от реализации мер по повышению эффективности персонала, оптимизации управления оборотным капиталом, оптимизации инвестиций, высвобождения площадей и продажи непрофильных активов ОАК оценивает в более чем 700 млрд рублей до 2035 года", — говорится в статье.
В компании также отмечают, что размер ежегодных дивидендов должен достичь 30 млрд рублей, а налоговые отчисления — 200 млрд рублей в год.
Кроме того, в ОАК рассчитывают, что доля корпорации на мировом рынке гражданской авиации к 2035 году составит 4,5%. "Согласно стратегическим целям ОАК, доля выручки корпорации от продаж гражданских самолетов к 2035 году вырастет до 45%", — отмечается в журнале.
ОАК образована в 2006 году с целью объединения всех крупнейших авиастроительных предприятий России в одну корпорацию. По итогам 2016 года консолидированная выручка ОАК по стандартам МСФО выросла более чем на 20% и составила 417 млрд рублей.
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28.08.2017
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