Холдинг "Сплав" разработал технологию продления срока службы старых снарядов "Урагана"



Реактивная артиллерийская батарея системы залпового огня Ураган

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Реактивная артиллерийская батарея системы залпового огня УраганИсточник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Холдинг НПО "Сплав" (Тула) разработал технологию восстановительного ремонта снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган", срок хранения которых истек, сообщает журнал "Новости рынка оборонной техники".

По информации издания, специалистами предприятия разработана "ремонтная документация на капитальный ремонт реактивных снарядов 9М27Ф т 9М27К к РСЗО "Ураган" с истекшими назначенными сроками службы с установлением на них после ремонта гарантийного срока хранения 10 лет".

Кроме того, "Сплав" разработал "алгоритм модернизации штатных реактивных снарядов к РСЗ "Град", "Град-1" и "Прима" с увеличением максимальной дальности стрельбы до 40 км.

Программа модернизации РСЗО "Ураган" предусматривает увеличение дальности поражения противника до 90 км.

НПО "Сплав" является производителем реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган", предназначенных для уничтожения живой силы и военной техники противника, а также инфраструктуры и артиллерийских подразделений.