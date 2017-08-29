Россия соблюдает ограничения по военно-техническому сотрудничеству с Ираном и Ливией - глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству



Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев

Источник: © Донат Сорокин/ТАСС Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий ШугаевИсточник: © Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия строго соблюдает ограничения по ВТС с Ливией и Ираном, при этом обсуждается вопрос обслуживания ранее поставленных в Иран систем ПВО, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью газете "Коммерсант".

"Мы строго соблюдаем все международные обязательства, которые на себя взяли. У нас есть документы, которые приняла Организация Объединенных Наций, и последовавшие за этим соответствующие указы руководства страны. Это касается и Ливии, и Ирана", - заявил Д.Шугаев.

Он отметил, что Россия обсуждает с Ираном вопросы обслуживания ранее поставленных систем противовоздушной обороны.

"Мы имеем полное право "легально" с точки зрения международных норм обслуживать эту ранее поставленную технику. Так что в этом никакого нарушения нет", - подчеркнул глава ФСВТС.

В 2016 году Россия выполнила контракт на поставку Ирану систем ПВО С-300. Это оборонительные системы, которые не подпадают под ограничения СБ ООН. В Иран поставлены четыре дивизиона ЗРС С-300ПМУ2 "Фаворит" разработки и производства АО "Концерн Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", сообщал "Интерфакс".

Иран заплатил РФ за поставку С-300 около $1 млрд, сообщил 20 февраля С.Чемезов.