Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России: Индонезия интересуется закупкой российских подлодок
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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Индонезия интересуется закупкой российских подлодок, но говорить о контрактах пока рано, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью газете "Коммерсант".
"Да, у них есть интерес к нашим подводным лодкам", - заявил Д.Шугаев, отвечая на вопрос об интересе Джакарты к приобретению дизель-электрических подлодок проекта 636 "Варшавянка".
По его словам, политика руководства Индонезии направлена на развитие производства морской техники внутри страны.
"Мы с индонезийскими партнерами эту тему обсуждаем, мы готовы к поиску взаимовыгодных моделей. Но говорить о конкретных контрактах еще рано. Хотя в этом отношении, на мой взгляд, тренд взят хороший",- отметил глава ФСВТС.
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28.08.2017
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