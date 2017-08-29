Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России: Индонезия интересуется закупкой российских подлодок



Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Индонезия интересуется закупкой российских подлодок, но говорить о контрактах пока рано, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью газете "Коммерсант".

"Да, у них есть интерес к нашим подводным лодкам", - заявил Д.Шугаев, отвечая на вопрос об интересе Джакарты к приобретению дизель-электрических подлодок проекта 636 "Варшавянка".

По его словам, политика руководства Индонезии направлена на развитие производства морской техники внутри страны.

"Мы с индонезийскими партнерами эту тему обсуждаем, мы готовы к поиску взаимовыгодных моделей. Но говорить о конкретных контрактах еще рано. Хотя в этом отношении, на мой взгляд, тренд взят хороший",- отметил глава ФСВТС.