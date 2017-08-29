Около десяти заявок на поставку систем ПВО С-400 есть у России - глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству



Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"

Источник: Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"Источник: Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - У России есть около 10 заявок на поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 "Триумф", сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью газете "Коммерсант".

"Мы наблюдаем большой спрос и на системы ПВО: только на С-400 "Триумф" обрабатывается порядка десяти заявок", - заявил Д.Шугаев.

Он отметил, что порядка 50% поставок - это самолеты и вертолеты.

"В этом году мы надеемся увидеть рост объемов поставок сухопутной техники, доля которой в общем объеме экспорта может превысить 30%", - сказал глава ФСВТС.

Ранее сообщалось, что в настоящее время Россия ведет переговоры с Турцией о поставке систем ПВО С-400.

"Переговоры о поставке Турции систем ПВО большой дальности действительно проводятся. Намечены определенные реперные точки нашего дальнейшего сотрудничества. Все принимаемые решения в данной области строго соответствуют геополитическим и стратегическим интересам Российской Федерации", - сказал Д.Шугаев на форуме "Армия-2017".

Принципиальные договоренности о поставке С-400 в Турцию есть, но контракт не пока заключен, заявил 23 августа глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "Еще не вступил в силу", - сказал А.Михеев "Интерфаксу", отвечая на вопрос о работе над контрактом.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал "Интерфаксу", что Индия заинтересована в приобретении у России зенитных ракетных систем (ЗРС) противовоздушной обороны (ПВО) С-400 для оснащения нескольких полков.

В октябре прошлого года было подписано межправительственное соглашение о поставке в Индию ЗРС большой дальности С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

Ранее сообщалось, что Индия хотела бы приобрести у России до 12 зенитных ракетных систем С-400. Об этом говорилось на официальном стенде программы Make in India ("Сделайте в Индии") на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге (июль 2016 года).

Зенитные ракетные системы дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

ЗРС С-400 задействована, в частности, для обороны российской военной базы "Хмеймим" в Сирии.