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Вашингтон серьезно рассматривает возможность поставок летального оружия Украине - чиновник

29.08.2017 Интерфакс-АВН 256 0
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Петр Порошенко
Петр Порошенко на церемонии передачи вооруженным силам Украины первых десяти бронированных автомобилей M1114 HMMWV. 25.03.2015
Источник: Пресс-служба президента Украины

Лондон. 18 августа. ИНТЕРФАКС - В США пока не принято решение о поставах летальных вооружений Украине, однако этот вопрос серьезно рассматривается на высоком уровне, заявил спецпредставитель Вашингтона по украинскому вопросу Курт Волкер.

Он сказал в интервью Financial Times, что администрация президента Дональд Трампа пока раздумывает, оставить ли в силе отказ предыдущего правительства от поставок летального оружия Украине или же отменить его.

"Пока никакого нового решения нет, но на очень высоком уровне этот вопрос обсуждается весьма серьезно", - заявил К.Волкер.

Он добавил, что, в конечном итоге, "решение должно исходить от президента".

По его словам, "отношения между Россией и США очень важны, но они могут быть искалечены украинской проблемой", и поэтому Москва должна принять "фундаментальное решение".

Американский представитель отметил, что ситуация на Украине развивается только в сторону ухудшения, "и это будет продолжаться до тех пор, пока мы что-то не предпримем".

Он сказал, что в Вашингтоне озабочены тем, что украинский кризис "ушел с первых полос", а также выразил надежду, что администрации Д.Трампа совместно с Германией и Францией удастся "вновь заострить этот вопрос".
28.08.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Украина
Франция
Персоны
Трамп Дональд

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