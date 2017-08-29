Россия обслуживает ранее поставленные в Иран системы ПВО, новых контрактов нет - глава ФСВТС "Интерфаксу"
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Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. Архивное фото
Источник: © Фотохост БРИКС
Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Новых контрактов с Ираном по ВТС нет, Россия обслуживает поставленные ранее системы ПВО, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Новых контрактов нет, мы не имеем право нарушать международные обязательства",- заявил Д.Шугаев.
"Одновременно с этим, в тех областях, которые не запрещены соответствующими международными документами, мы сотрудничаем. А именно по поддержанию годности тех систем ПВО, которые мы ранее поставили",- сказал глава ФСВТС.
Он подчеркнул, что Россия взаимодействует с Ираном в рамках тех международных обязательств, которые существуют у РФ.
"Мы не нарушаем никаких рестрикций, которые существуют в отношении Ирана",- подчеркнул Д.Шугаев.
2016 году Россия выполнила контракт на поставку Ирану систем ПВО С-300. Это оборонительные системы, которые не подпадают под ограничения СБ ООН. В Иран поставлены четыре дивизиона ЗРС С-300ПМУ2"Фаворит" разработки и производства АО "Концерн Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", сообщал "Интерфакс".
Иран заплатил РФ за поставку С-300 около $1 млрд, сообщил 20 февраля С.Чемезов.
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28.08.2017
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