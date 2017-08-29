Россия обслуживает ранее поставленные в Иран системы ПВО, новых контрактов нет - глава ФСВТС "Интерфаксу"



Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. Архивное фото

Источник: © Фотохост БРИКС Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. Архивное фотоИсточник: © Фотохост БРИКС

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Новых контрактов с Ираном по ВТС нет, Россия обслуживает поставленные ранее системы ПВО, сообщил "Интерфаксу" глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Новых контрактов нет, мы не имеем право нарушать международные обязательства",- заявил Д.Шугаев.

"Одновременно с этим, в тех областях, которые не запрещены соответствующими международными документами, мы сотрудничаем. А именно по поддержанию годности тех систем ПВО, которые мы ранее поставили",- сказал глава ФСВТС.

Он подчеркнул, что Россия взаимодействует с Ираном в рамках тех международных обязательств, которые существуют у РФ.

"Мы не нарушаем никаких рестрикций, которые существуют в отношении Ирана",- подчеркнул Д.Шугаев.

2016 году Россия выполнила контракт на поставку Ирану систем ПВО С-300. Это оборонительные системы, которые не подпадают под ограничения СБ ООН. В Иран поставлены четыре дивизиона ЗРС С-300ПМУ2"Фаворит" разработки и производства АО "Концерн Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", сообщал "Интерфакс".

Иран заплатил РФ за поставку С-300 около $1 млрд, сообщил 20 февраля С.Чемезов.