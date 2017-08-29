К модернизации базы ВМФ России в Севастополе приступят в 2019 - СМИ



Цаликов Руслан Хаджисмелович. Источник: sewer93.livejournal.com Цаликов Руслан Хаджисмелович. Источник: sewer93.livejournal.com

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Россия в 2019 году начнёт модернизацию базы ВМФ в Севастополе, сообщила газета "Красная Звезда".

"Руслан Цаликов (первый замминистра обороны РФ - ИФ) также отметил, что по окончании работ в Новороссийске военные строители должны перейти к модернизации основной базы Черноморского флота в Севастополе - она тоже требует обновления. К этим работам планируется приступить в 2019 году", - говоря в статье газеты, посвящённой строительству военных объектов на юге страны.

По данным издания, в Новороссийске подходит к завершению строительство геопорта. "Необходимо ускорить строительство, в первую очередь работы по установке свайного поля, чтобы в следующем году досрочно сдать все объекты базы, запланированные к введению в эксплуатацию до 2020 года",- цитирует газета Р.Цаликова.