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Сухопутные войска получат боеприпасы нового поколения в 2018 году

29.08.2017 РИА Новости 252 0
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Парадный расчет Сухопутных войск вооруженных сил РФ. Архивное фото
Парадный расчет Сухопутных войск вооруженных сил РФ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сухопутные войска России в 2018 году примут на вооружение малокалиберные боеприпасы нового поколения, применение которых позволит повысить боевые возможности и эффективность артиллерии, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе предприятия-производителя данных снарядов - концерна "Техмаш".

"НПО "Прибор" (входит в "Техмаш" - ред.) уже обеспечило принятие боеприпасов с пластмассовыми ведущими устройствами (ПВУ) в ВВС и ВМФ. Сегодня идут испытания в Сухопутных вооруженных силах, они должны быть приняты на вооружение к началу 2018 года. Применение 30-миллиметровых патронов с ПВУ позволяет значительно расширить боевые возможности малокалиберного артиллерийского вооружения и повысить эффективность его применения до двух раз", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора "Прибора" Юрия Набокова, в ходе работ над данными боеприпасами специалистам предприятия удалось создать материал, который позволяет стабилизировать и существенно улучшить характеристики снаряда.

"Более того, удалось сократить влияние ведущего пояска на канал ствола, чтобы не допустить потери баллистических характеристик выстрела. ПВУ по сравнению с медным ведущим пояском (МВП) обеспечивает увеличение живучести стволов, огневой производительности, снижения влияния огневой температуры", - добавил он.

Научно-производственный концерн "Техмаш" - холдинговая компания в области промышленности боеприпасов и спецхимии. Концерн выпускает высокоточные артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, реактивные системы залпового огня, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые средства поражения.
28.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Прибор НПО
Техмаш НПК

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