Бастрыкин рассказал о реформе центрального аппарата Следственного комитета



Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о реформе в структуре центрального аппарата.

"В настоящее время мы основательно пересмотрели структуру центрального аппарата Следственного комитета. Убрали лишние звенья, сократили дублирующие подразделения. А главное, оптимизировали структуру для выполнения нашей основной задачи - оперативного и качественного расследования преступлений", - сказал он в интервью "Российской газете".

Бастрыкин добавил, что после реорганизации на руководящих постах остались лишь те люди, для которых важна инициатива, чуткое отношение к людям, дисциплина и ответственность.

Также в структуре центрального аппарата появилось новое подразделение - приемная председателя Следственного комитета, которая призвана активизировать общение граждан с руководством СК.