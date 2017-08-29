Бастрыкин рассказал о реформе центрального аппарата Следственного комитета
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о реформе в структуре центрального аппарата.
"В настоящее время мы основательно пересмотрели структуру центрального аппарата Следственного комитета. Убрали лишние звенья, сократили дублирующие подразделения. А главное, оптимизировали структуру для выполнения нашей основной задачи - оперативного и качественного расследования преступлений", - сказал он в интервью "Российской газете".
Бастрыкин добавил, что после реорганизации на руководящих постах остались лишь те люди, для которых важна инициатива, чуткое отношение к людям, дисциплина и ответственность.
Также в структуре центрального аппарата появилось новое подразделение - приемная председателя Следственного комитета, которая призвана активизировать общение граждан с руководством СК.
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28.08.2017
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