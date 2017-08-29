Посол США заявил о нарушениях Россией договора о РСМД



Посол США в России Джон Теффт. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Посол США в России Джон Теффт. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Вашингтон вновь обвинил Москву в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил посол США в РФ Джон Теффт.

"Мы считаем, что договор РСМД важен, и мы следуем букве договора", - сказал американский дипломат в интервью радиостанции "Эхо Москвы". Тем не менее, по его словам, со стороны Москвы "существуют серьезные нарушения по созданию новых ракет", что является "угрозой не только для нас, но и для наших союзников". Посол считает, что это "серьезная проблема в наших двусторонних отношениях".

Теффт подчеркнул, что "российская сторона пока не признала" наличие нарушений договора со своей стороны.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что администрация США оценивает поступившее из конгресса предложение о выходе страны из договора по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД). Спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд заявил РИА Новости, что США не хотят выходить из договора по РСМД, надеются на его сохранение и считают важным проведение диалога с РФ по стратегической стабильности.

В МИД РФ ранее заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем, чтобы прояснить ситуацию". Лавров также подчеркнул, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.