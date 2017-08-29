Эскадра ВМФ в Средиземном море пополнится двумя новейшими подлодками
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Подводная лодка проекта Колпино. Архивное фото
Источник: © Фото : Главный штаб ВМФ
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Новейшие подлодки "Колпино" и "Великий Новгород" прибыли в Средиземное море и войдут в состав постоянного соединения ВМФ РФ, сообщил журналистам представитель ЧФ РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.
"Две новейшие большие дизельные подводные лодки Черноморского флота "Колпино" и "Великий Новгород", совершающие межфлотский переход с Балтийского море на ЧФ, прибыли в акваторию Средиземного моря. Подлодки следуют в надводном положении в сопровождении спасательного буксира Балтийского флота СБ-921. Планируется, что субмарины войдут в состав постоянного соединения ВМФ в Средиземном море", - сказал он.
Подводные лодки "Колпино" и "Великий Новгород" - пятая и шестая в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на "Адмиралтейских верфях" для Черноморского флота.
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28.08.2017
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