Подводные лодки "Колпино" и "Великий Новгород" прибыли в Средиземноморье



Ходовые испытания в море подлодки "Великий Новгород" проекта 636.3

Источник: АО "Адмиралтейские верфи" Ходовые испытания в море подлодки "Великий Новгород" проекта 636.3Источник: АО "Адмиралтейские верфи"

Планируется, что субмарины войдут в состав постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Подводные лодки Черноморского флота "Колпино" и "Великий Новгород" вошли в Средиземное море в ходе межфлотского перехода с Балтики.

Об этом сообщил в понедельник начальник пресс-службы Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

"Две новейшие большие дизельные подводные лодки Черноморского флота (ЧФ) "Колпино" и "Великий Новгород", совершающие межфлотский переход с Балтийского море на ЧФ, прибыли в акваторию Средиземного моря", - сказал он.

Планируется, что субмарины войдут в состав постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море.

Подлодки следуют в надводном положении в сопровождении спасательного буксира Балтийского флота СБ-921.

Подводные лодки "Колпино" и "Великий Новгород" - пятая и шестая в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на "Адмиралтейских верфях" для Черноморского флота.

Ранее переход с Балтийского флота на Черноморский совершила другая подлодка проекта 636.3 "Краснодар". Она также выполняла задачи в рамках постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море и 23 июня, как сообщили в Минобороны, нанесла удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам террористов "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) в Сирии.