Подводные лодки "Колпино" и "Великий Новгород" прибыли в Средиземноморье
|
|
Ходовые испытания в море подлодки "Великий Новгород" проекта 636.3
Источник: АО "Адмиралтейские верфи"
Планируется, что субмарины войдут в состав постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Подводные лодки Черноморского флота "Колпино" и "Великий Новгород" вошли в Средиземное море в ходе межфлотского перехода с Балтики.
Об этом сообщил в понедельник начальник пресс-службы Черноморского флота Вячеслав Трухачев.
"Две новейшие большие дизельные подводные лодки Черноморского флота (ЧФ) "Колпино" и "Великий Новгород", совершающие межфлотский переход с Балтийского море на ЧФ, прибыли в акваторию Средиземного моря", - сказал он.
Планируется, что субмарины войдут в состав постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море.
Подлодки следуют в надводном положении в сопровождении спасательного буксира Балтийского флота СБ-921.
Подводные лодки "Колпино" и "Великий Новгород" - пятая и шестая в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на "Адмиралтейских верфях" для Черноморского флота.
Ранее переход с Балтийского флота на Черноморский совершила другая подлодка проекта 636.3 "Краснодар". Она также выполняла задачи в рамках постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море и 23 июня, как сообщили в Минобороны, нанесла удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам террористов "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) в Сирии.
|
28.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.08.2017 Салют Андреевскому флагу
01.08.2016 День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
20.07.2016 "Убийца адмиралов" идет в Новороссийск
20.03.2012 Подводный флот России получит три атомохода нового поколения
16.08.2017 Состав Военно-морского флота России до конца 2020 года пополнят 2 подводные лодки проекта 636.3
15.08.2017 Две "Варшавянки" пополнят состав ВМФ России до конца 2020
09.08.2017 Подводная лодка "Краснодар" вышла из состава постоянного соединения ВМФ в Средиземном море и направляется в Севастополь
05.07.2017 Невидимый стражник. На что способен новейший корвет "Совершенный"