Объединение ВВС и ПВО на юге РФ приведено в полную боевую готовность



Пусковая установка 5П85СМ2-01 зенитной ракетной системы С-400 (40Р6) полкового комплекта поставки 2016 года из состава развернутого в Крыму 18-го гвардейского Севастопольско-Феодосийского зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Керчь, 19.11.2016

Источник: www.kerch.com.ru Пусковая установка 5П85СМ2-01 зенитной ракетной системы С-400 (40Р6) полкового комплекта поставки 2016 года из состава развернутого в Крыму 18-го гвардейского Севастопольско-Феодосийского зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Керчь, 19.11.2016Источник: www.kerch.com.ru

В округе проходит проверка боеспособности воинских частей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Объединение ВВС и ПВО Южного военного округа, в том числе в Крыму, по приказу начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова приведено в полную боевую готовность в рамках проверки. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе округа.

"По сигналу боевой тревоги сегодня был поднят личный состав авиационных соединений и воинских частей, а также сил противовоздушной обороны, дислоцированных на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республик Северная Осетия - Алания и Крым", - говорится в сообщении.

Боеспособность объединения "будет оценена по результатам выполнения практических задач в ходе тактических учений различного уровня", уточнили в округе.