Объединение ВВС и ПВО на юге РФ приведено в полную боевую готовность
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Пусковая установка 5П85СМ2-01 зенитной ракетной системы С-400 (40Р6) полкового комплекта поставки 2016 года из состава развернутого в Крыму 18-го гвардейского Севастопольско-Феодосийского зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Керчь, 19.11.2016
Источник: www.kerch.com.ru
В округе проходит проверка боеспособности воинских частей
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Объединение ВВС и ПВО Южного военного округа, в том числе в Крыму, по приказу начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова приведено в полную боевую готовность в рамках проверки. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе округа.
"По сигналу боевой тревоги сегодня был поднят личный состав авиационных соединений и воинских частей, а также сил противовоздушной обороны, дислоцированных на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республик Северная Осетия - Алания и Крым", - говорится в сообщении.
Боеспособность объединения "будет оценена по результатам выполнения практических задач в ходе тактических учений различного уровня", уточнили в округе.
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28.08.2017
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