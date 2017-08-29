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МНО Филиппин возобновило тендер на поставку морских патрульных самолетов

29.08.2017 ЦАМТО 153 0
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Kawasaki P-1
Японский патрульный самолет Kawasaki P-1 на Парижском авиасалоне 2017
Источник: ukasz Pacholski

ЦАМТО, 28 августа. По информации филиппинских СМИ, Министерство национальной обороны Филиппин объявило очередной тендер на поставку морских патрульных самолетов в рамках программы, получившей обозначение "Патрульный самолет дальнего обнаружения" (LRPA).

Как сообщает Update.ph, МНО Филиппин объявило новый конкурс на поставку двух самолетов LRPA для ВВС страны. Предтендерная конференция будет проведена 8 сентября, а вскрытие конвертов с предложениями запланировано на 22 сентября.

Утвержденный бюджет закупки не изменился и составляет 5,976 млрд. филип. песо (при текущем курсе 1 долл. = 52,63 песо). Покупка будет финансироваться через "Трастовый фонд Закона о модернизации Вооруженных сил" (AFP Modernisation Act Trust Fund). Победитель конкурса должен поставить самолеты в течение 1035 календарных дней с момента получения уведомления о начале работ. Самолеты должны быть поставлены вместе с необходимыми средствами обнаружения и пакетом логистической поддержки.

Объявленный МНО Филиппин тендер является уже третьей попыткой приобрести самолеты за последние годы. Как сообщал ЦАМТО, в первом конкурсе, проведенном в августе 2014 года, приняли участие семь претендентов, включая Saab Asia Pacific, L3 Mission Integratio, IAI Elta Systems, Elbit Systems, Lockheed Martin, PT Dirgantara Indonesia (Indonesian Aerospace) и Airbus. Все предложения были признаны несоответствующим требованиям. Бюджет программы также был определен в размере 5,976 млрд. филип. песо, однако обменный курс на тот период составлял 1 долл. = 45 песо.

Второй тендер МНО Филиппин объявило в мае 2017 года. В конкурсе могли участвовать все обладающие необходимыми компетенциями национальные и иностранные поставщики, которые заключали подобный контракт в течение 10 лет с даты подачи тендерных документов. В июле 2017 года представленные компаниями PAL Aerospace of Canada, PT Dirgantara Indonesia (Persero), Indonesian Aerospace и Elbit Systems предложения по различным причинам были признаны не соответствующими предъявляемым требованиям.

Основной причиной неудачного завершения тендеров аналитики называют остающийся неизменным бюджет закупки. Обесценивание песо по отношению к доллару, рост инфляции и затягивание процесса закупки отрицательно влияют на возможности поставщиков.
28.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Филиппины
Компании
Airbus
Elbit Systems
ELTA
IAI
Lockheed-Martin
Pindad
SAAB

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