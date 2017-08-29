Минобороны Израиля подписало соглашение на закупку третьей партии истребителей F-35 "Адир"



Первые два построенные для ВВС Израиля истребителей Lockheed Martin F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) во время перелета через Атлантику из США в Израиль, 11.12.2016 (с) министерство обороны США

Источник: МО США Первые два построенные для ВВС Израиля истребителей Lockheed Martin F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) во время перелета через Атлантику из США в Израиль, 11.12.2016 (с) министерство обороны СШАИсточник: МО США

ЦАМТО, 28 августа. По информации Министерства обороны Израиля, направленная в США официальная делегация оборонного ведомства страны подписала соглашение на покупку третьей партии истребителей F-35 "Адир" в количестве 17 ед.

Закупка осуществляется в рамках замены состоящих на вооружении ВВС Израиля истребителей F-16. Министерство обороны не раскрыло точную стоимость заказанных самолетов, однако заявлено, что благодаря переговорам МО США с Lockheed Martin она снизилась по сравнению с ранее закупленными F-35 и составляет менее 100 млн. долл. за единицу. Как сообщалось ранее, "Адир" первой партии стоили 125 млн. долл. за единицу, второй – 110 млн. долл. за единицу. Поставка всех истребителей будет завершена к концу 2024 года.

По заявлению министерства, из-за снижения цены будет рассмотрена возможность покупки большего количества самолетов для оснащения ими трех эскадрилий, вместо двух, планировавшихся ранее.

Израиль – первое зарубежное государство, которое получило истребитель F-35A. Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2008 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможной продаже Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" 25 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой (ОВП) с опционом на дополнительную закупку 50 самолетов версии ОВП или с коротким взлетом и вертикальной посадкой (КВВП), а также связанных с контрактом услуг и оборудования. Полная стоимость программы закупки на тот момент оценивалась в 15,2 млрд. долл.

Заказ на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" первых 19 истребителей F-35A стоимостью 2,75 млрд. долл. Министерство обороны Израиля разместило в октябре 2010 года. Сборка первого F-35A "Адир" началась 7 января 2016 года.

Вторую партию самолетов по экономическим причинам решено было закупить двумя траншами. 22 февраля 2015 года МО Израиля подписало второй контракт стоимостью 2,82 млрд. долл., предусматривающий поставку 14 истребителей F-35A, а также сопутствующего оборудования и услуг.

В конце ноября 2016 года межминистерская комиссия правительства Израиля по вопросам безопасности (военно-политический кабинет) утвердила приобретение еще 17 истребителей F-35. В начале июня 2017 года МО Израиля направило в Пентагон официальный документ, уведомляющий о согласии на реализацию опциона, предусматривающего поставку 17 самолетов (в третьей партии).

После подписания нового соглашения общее количество заказанных Израилем F-35A возросло до 50 единиц.

На текущий момент ВВС Израиля получили пять самолетов. Первая пара F-35A приземлилась на авиабазе "Неватим" 12 декабря 2016 года. Еще три истребителя прибыли в Израиль 23 апреля 2017 года. Предполагается, что два новых F-35A прибудут в Израиль в ближайшие дни, еще два – в октябре. Как планируется, самолеты приступят к выполнению задач по предназначению к концу 2017 года. Все истребители первой партии будут поставлены в 2018 году, второй – к 2021 году.

Из 50 заказанных на первом этапе F-35 к 2021 году будут сформированы две эскадрильи по 25 самолетов в каждой, которые будут размещаться на авиабазе "Неватим". Предполагается, что Израиль также получит собственный испытательный образец для проведения интеграции и испытаний оборудования и вооружений национального производства.

В конечном итоге ВВС Израиля могут приобрести до 75 самолетов F-35, часть из которых может быть поставлена в версии с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35C, что позволит выполнять вылеты даже в том случае, если ВПП аэродромов будут повреждены баллистическими ракетами.