Дмитрий Шугаев: Россия выиграла тендер на поставку Египту вертолетов Ка-52К "Катран" для вертолетоносцев типа Mistral
|
|
Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор»
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
ЦАМТО, 28 августа. Россия выиграла тендер на поставку Египту боевых вертолетов Ка-52К "Катран" для вертолетоносцев типа Mistral, обойдя французов c их Tiger. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.
По его словам, "это было ожидаемо, если честно: Ка-52К был изначально предназначен именно для этих кораблей. Мы сейчас обсуждаем технические детали в рамках контрактных переговоров. Кроме того, российские субъекты ВТС на постоянной основе проводят мероприятия по продвижению своей техники в Египет. Учитывая сложную политическую обстановку в этой стране, а также продолжающуюся борьбу с террористическими группировками, действующими на Синайском полуострове, в перспективе мы не исключаем возможности новых поставок российской военной техники в Египет".
Отвечая на вопрос о сотрудничестве с Пакистаном, Д.Шугаев сообщил, что с Исламабадом у нас есть соглашение о ВТС: я подписал его по поручению правительства РФ в этом году. Если говорить о конкретике, мы реализовали поставку Ми-35 (4 ед. – прим. ЦАМТО), будем смотреть, как дальше будут развиваться события. Наши взаимоотношения базируются на общей антитеррористической цели, так что в перспективе я также не исключаю каких-то новых поставок".
В интервью "Коммерсанту" Д.Шугаев также сообщил, отвечая на вопрос о том, что недавно Россия и Саудовская Аравия парафировали пакет контрактов на сумму 3,5 млрд. долл., что "до конца этого года пройдет первое заседание межправительственной комиссии по ВТС с Эр-Риядом: это основа основ для взаимодействия в этой области. Я это считаю важным подтверждением серьезных намерений саудитов: межправительственное соглашение по ВТС было подписано с ними в 2015 году, до этого комиссия еще ни разу не собиралась".
В настоящее время, по его словам, "межправительственные комиссии работают также с ОАЭ, Бахрейном, Иорданией, Марокко, Алжиром, Египтом, Ливаном – у нас практически весь этот регион охвачен, взаимоотношения выстроены прочно и надолго".
Полностью интервью Д.Шугаева опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Коммерсант".
|
28.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
29.08.2017 "Мне не было предписано совершать какие-то революции"
23.08.2017 "Вертушка" с норовом: зачем ВКС России понадобился быстрый боевой вертолет
23.06.2017 "Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
20.06.2017 "Летающая батарея": как вертолеты Ка-52К усилят боевую мощь "Мистралей"
28.08.2017 Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
20.07.2017 Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
18.07.2017 Взлетная полоса
21.06.2017 МС-21 не долетел до Ле-Бурже