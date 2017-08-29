Дмитрий Шугаев: Россия выиграла тендер на поставку Египту вертолетов Ка-52К "Катран" для вертолетоносцев типа Mistral



Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор»

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор»Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 28 августа. Россия выиграла тендер на поставку Египту боевых вертолетов Ка-52К "Катран" для вертолетоносцев типа Mistral, обойдя французов c их Tiger. Об этом в интервью "Коммерсанту" сообщил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

По его словам, "это было ожидаемо, если честно: Ка-52К был изначально предназначен именно для этих кораблей. Мы сейчас обсуждаем технические детали в рамках контрактных переговоров. Кроме того, российские субъекты ВТС на постоянной основе проводят мероприятия по продвижению своей техники в Египет. Учитывая сложную политическую обстановку в этой стране, а также продолжающуюся борьбу с террористическими группировками, действующими на Синайском полуострове, в перспективе мы не исключаем возможности новых поставок российской военной техники в Египет".

Отвечая на вопрос о сотрудничестве с Пакистаном, Д.Шугаев сообщил, что с Исламабадом у нас есть соглашение о ВТС: я подписал его по поручению правительства РФ в этом году. Если говорить о конкретике, мы реализовали поставку Ми-35 (4 ед. – прим. ЦАМТО), будем смотреть, как дальше будут развиваться события. Наши взаимоотношения базируются на общей антитеррористической цели, так что в перспективе я также не исключаю каких-то новых поставок".

В интервью "Коммерсанту" Д.Шугаев также сообщил, отвечая на вопрос о том, что недавно Россия и Саудовская Аравия парафировали пакет контрактов на сумму 3,5 млрд. долл., что "до конца этого года пройдет первое заседание межправительственной комиссии по ВТС с Эр-Риядом: это основа основ для взаимодействия в этой области. Я это считаю важным подтверждением серьезных намерений саудитов: межправительственное соглашение по ВТС было подписано с ними в 2015 году, до этого комиссия еще ни разу не собиралась".

В настоящее время, по его словам, "межправительственные комиссии работают также с ОАЭ, Бахрейном, Иорданией, Марокко, Алжиром, Египтом, Ливаном – у нас практически весь этот регион охвачен, взаимоотношения выстроены прочно и надолго".

Полностью интервью Д.Шугаева опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Коммерсант".