В Подмосковье завершил свою работу III Международный военно-технический форум "Армия-2017"



Международный военно-технический форум Армия-2017 в Московской области

Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов Международный военно-технический форум Армия-2017 в Московской областиИсточник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ЦАМТО, 28 августа. В Подмосковье 27 августа завершил свою работу III Международный военно-технический форум "Армия-2017". Он включал обширные экспозиционную, демонстрационную и научно-деловую программы, которые были рассчитаны не только на экспертное сообщество, но и на широкую аудиторию.

Экспозиция форума насчитывала более 40 тематических разделов, где демонстрировались самые передовые достижения оборонно-промышленного комплекса и перспективные образцы вооружения и военной техники российского и зарубежного производства.

В выставочных павильонах форума 1209 предприятий и организаций представили 18523 разработки и технологии в сфере обороны и безопасности.

В последний день работы форума, 27 августа, посещаемость составила 133457 человек.

В совокупности с мероприятиями военных округов и Северного флота в воскресенье поля форума посетили 177969 человек.

С начала форума общее количество его гостей и участников составило около 700 тыс. человек ("Патриот" – 562974 чел.; военные округа и Северный флот – 135500 чел.).

В работе форума приняли участие представители 114 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, в том числе 35 – высокого уровня, из которых 20 возглавляли руководители оборонных ведомств. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 300 человек.

Всего "на полях" форума проведено более 50 двусторонних встреч с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга России, ФСВТС России, корпорации "Ростех", АО "Рособоронэкспорт", АО "Концерн "Калашников" и других предприятий военно-промышленного комплекса.

В форуме приняли участие 78 иностранных оборонных предприятий из 14 стран, таких как Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, Таиланд, Турция, Франция, Эстония, Чехия, ЮАР, Корея. Национальные экспозиции представили Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР.

В рамках форума были проведены международные специализированные выставки "Российская выставка вооружений" и "Интеллектуальные промышленные технологии".

Также проведено 140 мероприятий научно-деловой программы по 48 тематическим направлениям. Круглые столы, конференции и брифинги прошли на высоком методическом уровне, с привлечением ведущих специалистов самых различных областей, охватывающих сферу науки и производства вооружения и средств обеспечения ведения вооруженной борьбы.

В мероприятиях научно-деловой программы было задействовано 39 органов военного управления и 31 внешняя организация, приняли участие представители 17 зарубежных стран.

Общее количество участников деловой программы превысило 8600 человек. Из них более 2 тыс. специалистов высшей квалификации.

Использование системы видеоконференцсвязи позволило расширить географию участников форума. Прямая связь была организована в рамках проведения 12 круглых столов с 21 абонентами с географией от Калининграда до Хабаровска, а также впервые с авиабазой Хмеймим в Сирии.

Активное участие в форуме представителей государственной власти, руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса, авторитетных ученых и экспертов способствовало увеличению научного потенциала и помогло выработать новые оригинальные решения в российской "оборонке".

Представители профессионального научного сообщества показали высокую активность в обсуждении актуальных тем и перспективных направлений дальнейшего развития.

Наиболее значимые вопросы и пути их решения, найденные в ходе дискуссий, лягут в основу перечней поручений руководства Министерства обороны Российской Федерации для дальнейшей реализации в рамках инновационной деятельности и формирования научно-технического задела при создании перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Демонстрационная программа проходила на нескольких площадках. Боевые возможности новейшей сухопутной техники были продемонстрированы на полигоне Алабино. На озере Комсомольское развернулся водный кластер, где среди новинок представили подводные роботы и другие специальные средства.

В этом году динамические показы возможностей современной автомобильной и бронетехники, авиации, беспилотных летательных аппаратов, средств связи и разведки, специальной техники, ракетного и артиллерийского вооружения, техники инженерных войск и войск радиационной, химической и биологической защиты прошли на полигонах Западного, Южного, Центрального, Восточного военных округов и Северного флота. К показу привлекались более 300 единиц современных и перспективных образцов техники и вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации и предприятий промышленности.

Значительно расширены программы статического и динамического показов авиационной техники на аэродроме "Кубинка". Для гостей форума прошли показательные выступления авиационных пилотажных групп Воздушно-космических сил "Стрижи", "Русские витязи", "Соколы России", "Беркуты", а также подразделений Воздушно-десантных войск. Впервые в показательных выступлениях принимала участие пилотажная группа Турецкой Республики "Турецкие звезды".

Одним из ключевых событий форума стало подписание Министерством обороны Российской Федерации 23 государственных контрактов и трех дополнительных соглашений с 17 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 170 млрд. руб. В частности, были заключены госконтракты на поставку БМПТ "Терминатор", танков Т-90М, БМП-3 с необитаемым модулем "Эпоха" и другие.

В парке "Патриот" и на аэродроме Кубинка форум освещали более 2150 представителей прессы, из них более 400 – из иностранных СМИ. На площадках форума в военных округах и на Северном флоте работали более 300 журналистов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.