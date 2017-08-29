На форуме "Армия-2017" анонсирована разработка противогаза нового поколения для ВС РФ



Военнослужащие войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ)

Источник: МО РФ Военнослужащие войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ)Источник: МО РФ

ЦАМТО, 28 августа. В интересах Вооруженных Сил РФ создается противогаз нового поколения с использованием уникальных мембранных материалов. Об этом на форуме "Армия-2017" сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

Перспективное средство индивидуальной защиты для ВС РФ разрабатывается с использованием уникальных мембранных материалов.

"Российские противогазы нового поколения по своим биометрическим свойствам стоят на уровне иностранных, а по некоторым параметрам и выше иностранных образцов", – подчеркнул И.Кириллов.

По его словам, испытания нового образца уже идут. "Устраняем все замечания. Это плановая работа, которая приведет к созданию финального образца, который можно будет испытывать в боевых условиях", – цитирует начальника войск РХБЗ Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.