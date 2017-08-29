На форуме "Армия-2017" анонсирована разработка противогаза нового поколения для ВС РФ
|
|
Военнослужащие войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ)
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 28 августа. В интересах Вооруженных Сил РФ создается противогаз нового поколения с использованием уникальных мембранных материалов. Об этом на форуме "Армия-2017" сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.
Перспективное средство индивидуальной защиты для ВС РФ разрабатывается с использованием уникальных мембранных материалов.
"Российские противогазы нового поколения по своим биометрическим свойствам стоят на уровне иностранных, а по некоторым параметрам и выше иностранных образцов", – подчеркнул И.Кириллов.
По его словам, испытания нового образца уже идут. "Устраняем все замечания. Это плановая работа, которая приведет к созданию финального образца, который можно будет испытывать в боевых условиях", – цитирует начальника войск РХБЗ Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
|
28.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
29.08.2017 «Армия-2017»: от идеи до танка
29.08.2017 "Ростех" подписал на "Армии-2017" контракты и соглашения на 40 млрд рублей
29.08.2017 "Мне не было предписано совершать какие-то революции"
29.08.2017 В Подмосковье завершил свою работу III Международный военно-технический форум "Армия-2017"
29.08.2017 Замминистра обороны РФ Юрий Борисов вручил награды лучшим участникам форума "Армия-2017"
29.08.2017 Участники форума "Армия-2017" предложили использовать новые композиты при создании космического корабля "Федерация"
29.08.2017 На форуме "Армия-2017" презентовали проект создания единого виртуального поля боя
29.08.2017 На форуме "Армия-2017" впервые представили высокозащищенные комплекты разминирования для штурмовых подразделений