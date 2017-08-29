На форуме "Армия-2017" презентовали проект создания единого виртуального поля боя
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Реальные бойцы в виртуальном пространстве отражают нападение виртуальных террористов на реальный завод
Источник: Изображение: www.popmech.ru
ЦАМТО, 28 августа. НПО "Русские базовые информационные технологии" в рамках научно-деловой программы III Международного военно-технического форума "Армия-2017" презентовало проект единого виртуального поля для технических средств обучения.
По замыслу разработчиков, эффективность применения учебных тренажеров, средств имитации и технических средств обучения можно многократно повысить, связав их все в единое информационное поле, которое будет подключено к моделирующей системе.
Реализовать это разработчики предложили по принципу компьютерной игры. Военнослужащие могут попробовать себя в качестве пилотов самолетов Су-27, вертолетов Ка-52, операторов ПЗРК "Игла" или водителей танков Т-90. Обучаемые смогут полноценно управлять своим объектом, передвигая его по полю боя, пользуясь аппаратурой связи или ведя из него огонь.
В программе предусматривается разделение военнослужащих на команды и розыгрыш различных сценариев. Основу виртуального поля будут составлять тактические схемы с нанесенной на них обстановкой.
Система будет предусматривать внесение различных корректив для придания реалистичности – многоуровневую детализацию, симуляцию природных явлений, освещение и спецэффекты. Все это можно встраивать и в тренажеры, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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28.08.2017
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ID: 1949
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№1
29.08.2017 13:32
Само напрашивается. Но дело даже не столько в средствах коммуникации виртуальных объектов и реальных тренажёров в виртуальной среде, но и в моделировании поведения и воздействия боеприпасов, ракет, физики ЭМИ, нейтронных, вакуумных, термоядерных взрывов, средств РЭБ и противодействия им т.п. Иначе это будет просто игрушка.
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