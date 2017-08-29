Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На форуме "Армия-2017" презентовали проект создания единого виртуального поля боя

29.08.2017 ЦАМТО 312 1
0
Понравилась новость?
 0
Виртуальный бой
Реальные бойцы в виртуальном пространстве отражают нападение виртуальных террористов на реальный завод
Источник: Изображение: www.popmech.ru

ЦАМТО, 28 августа. НПО "Русские базовые информационные технологии" в рамках научно-деловой программы III Международного военно-технического форума "Армия-2017" презентовало проект единого виртуального поля для технических средств обучения.

По замыслу разработчиков, эффективность применения учебных тренажеров, средств имитации и технических средств обучения можно многократно повысить, связав их все в единое информационное поле, которое будет подключено к моделирующей системе.

Реализовать это разработчики предложили по принципу компьютерной игры. Военнослужащие могут попробовать себя в качестве пилотов самолетов Су-27, вертолетов Ка-52, операторов ПЗРК "Игла" или водителей танков Т-90. Обучаемые смогут полноценно управлять своим объектом, передвигая его по полю боя, пользуясь аппаратурой связи или ведя из него огонь.

В программе предусматривается разделение военнослужащих на команды и розыгрыш различных сценариев. Основу виртуального поля будут составлять тактические схемы с нанесенной на них обстановкой.

Система будет предусматривать внесение различных корректив для придания реалистичности – многоуровневую детализацию, симуляцию природных явлений, освещение и спецэффекты. Все это можно встраивать и в тренажеры, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
28.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Игла ЗРК
Ка-52
Су-27
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
ID: 1949
1679
№1
29.08.2017 13:32
Само напрашивается. Но дело даже не столько в средствах коммуникации виртуальных объектов и  реальных тренажёров в виртуальной среде, но и в моделировании поведения и воздействия боеприпасов, ракет, физики ЭМИ, нейтронных, вакуумных, термоядерных взрывов, средств РЭБ и противодействия им т.п. Иначе это будет просто игрушка.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 14:12
  • 17
Су-33 с "Кузнецова" совершали боевые полеты на расстояния более 300 км в походе к Сирии
  • 29.08 14:06
  • 233
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 29.08 13:58
  • 827
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 29.08 13:51
  • 90
Вверх-вниз
  • 29.08 13:48
  • 57
Возрождение "Орлана". Чем удивит противника крейсер "Адмирал Нахимов"
  • 29.08 13:37
  • 5
Центру имени Хруничева никак не поздоровится
  • 29.08 13:32
  • 1
На форуме "Армия-2017" презентовали проект создания единого виртуального поля боя
  • 29.08 13:19
  • 1
Белоруссия ввязалась в "невероятно дикую" конкуренцию на рынке современного оружия
  • 29.08 13:11
  • 3
Истребитель Су-30СМ сбил крылатую ракету, запущенную в рамках учений Черноморского флота
  • 29.08 12:39
  • 7
Россия представила свой первый стелс-истребитель, но эксперты уже обратили внимание на его устаревший двигатель (The Sun, Великобритания)
  • 29.08 12:38
  • 1
Топ-10 боевых новинок форума "Армия-2017"
  • 29.08 12:30
  • 3
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
  • 29.08 12:03
  • 6
Орбитальный боец: каким будет сменщик перехватчика МиГ-31
  • 29.08 11:14
  • 18
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 29.08 10:15
  • 3
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
другие обсуждаемые темы