На форуме "Армия-2017" впервые представили высокозащищенные комплекты разминирования для штурмовых подразделений
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Защиты ОВР-3Ш
Источник: https://defence.ru/
ЦАМТО, 28 августа. На форуме "Армия-2017" впервые продемонстрировали новейший высокозащищенный общевойсковой комплект разминирования ОВР-3Ш. При его создании использовались особо прочные наноматериалы, позволяющие инженерным подразделениям проводить разминирование в опасных районах городской зоны.
Комплект предназначен для оснащения штурмовых подразделений инженерных войск, выполняющих задачи по обеспечению боевых действий общевойсковых подразделений в городской местности.
Наряду с комплектом ОВР-3 посетителям представили амуницию для оснащения групп разминирования инженерных подразделений, выполняющих задачи по проделыванию проходов в минных полях.
Общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-02 с улучшенными защитными характеристиками включает в себя около 20 различных элементов, в том числе систему аудиовидеосвязи, систему охлаждения, средства защиты органов слуха, комплект индивидуальных и групповых средств, включая нож сапера, многофункциональную саперную лопатку, немагнитный щуп, фонари и знаки обозначения прохода.
Комплекты проходили испытания как в России, так и в Сирийской Арабской Республике, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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28.08.2017
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