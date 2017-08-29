На форуме "Армия-2017" впервые представили высокозащищенные комплекты разминирования для штурмовых подразделений



Защиты ОВР-3Ш

Источник: https://defence.ru/ Защиты ОВР-3ШИсточник: https://defence.ru/

ЦАМТО, 28 августа. На форуме "Армия-2017" впервые продемонстрировали новейший высокозащищенный общевойсковой комплект разминирования ОВР-3Ш. При его создании использовались особо прочные наноматериалы, позволяющие инженерным подразделениям проводить разминирование в опасных районах городской зоны.

Комплект предназначен для оснащения штурмовых подразделений инженерных войск, выполняющих задачи по обеспечению боевых действий общевойсковых подразделений в городской местности.

Наряду с комплектом ОВР-3 посетителям представили амуницию для оснащения групп разминирования инженерных подразделений, выполняющих задачи по проделыванию проходов в минных полях.

Общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-02 с улучшенными защитными характеристиками включает в себя около 20 различных элементов, в том числе систему аудиовидеосвязи, систему охлаждения, средства защиты органов слуха, комплект индивидуальных и групповых средств, включая нож сапера, многофункциональную саперную лопатку, немагнитный щуп, фонари и знаки обозначения прохода.

Комплекты проходили испытания как в России, так и в Сирийской Арабской Республике, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.