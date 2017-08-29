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Техмаш производит малокалиберные боеприпасы нового поколения

29.08.2017 АО "НПК "ТехМаш" 461 0
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Юрий Набоков
Юрий Александрович Набоков
Источник: http://militarypribor.ru/

Генеральный директор АО «НПО «Прибор» (входит в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех) Юрий Набоков ответил на вопросы журналистов, поступившие в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017» и рассказал об основных направлениях работы предприятия по совершенствованию малокалиберных боеприпасов. В частности, речь шла о представленных на экспозиции боеприпасах с пластмассовым ведущим устройством (ПВУ).


АО «НПО «Прибор», входящее в Концерн Техмаш Госкорпорации «Ростех», уже обеспечило принятие боеприпасов с пластмассовыми ведущими устройствами (ПВУ) в войсках ВВС и ВМФ. Сегодня идут испытания в Сухопутных вооруженных силах. По словам Юрия Набокова, они должны быть приняты на вооружение к началу 2018 года.


Кроме того Юрий Набоков рассказал о научном открытии в ходе работы над ПВУ: «Мы смогли создать материал, который позволяет стабилизировать и существенно улучшить характеристики снаряда. Более того, удалось сократить влияние ведущего пояска на канал ствола, чтобы не допустить потери баллистических характеристик выстрела. ПВУ по сравнению с медным ведущим пояском (МВП) обеспечивает увеличение живучести стволов, огневой производительности, снижения влияния огневой температуры».

Таким образом, применение 30-мм патронов с ПВУ позволяет значительно расширить боевые возможности малокалиберного артиллерийского вооружения и повысить эффективность его применения до 2 раз.


На сегодняшний день АО «НПО «Прибор» продолжает вести разработку новых перспективных образцов вооружения для войск Российской Федерации, которые не уступают по боевым характеристикам международным аналогам.
28.08.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Прибор НПО
Ростех
Техмаш НПК
Проекты
АРМИ-20XX

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