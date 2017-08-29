Техмаш производит малокалиберные боеприпасы нового поколения
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Юрий Александрович Набоков
Источник: http://militarypribor.ru/
Генеральный директор АО «НПО «Прибор» (входит в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех) Юрий Набоков ответил на вопросы журналистов, поступившие в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017» и рассказал об основных направлениях работы предприятия по совершенствованию малокалиберных боеприпасов. В частности, речь шла о представленных на экспозиции боеприпасах с пластмассовым ведущим устройством (ПВУ).
АО «НПО «Прибор», входящее в Концерн Техмаш Госкорпорации «Ростех», уже обеспечило принятие боеприпасов с пластмассовыми ведущими устройствами (ПВУ) в войсках ВВС и ВМФ. Сегодня идут испытания в Сухопутных вооруженных силах. По словам Юрия Набокова, они должны быть приняты на вооружение к началу 2018 года.
Кроме того Юрий Набоков рассказал о научном открытии в ходе работы над ПВУ: «Мы смогли создать материал, который позволяет стабилизировать и существенно улучшить характеристики снаряда. Более того, удалось сократить влияние ведущего пояска на канал ствола, чтобы не допустить потери баллистических характеристик выстрела. ПВУ по сравнению с медным ведущим пояском (МВП) обеспечивает увеличение живучести стволов, огневой производительности, снижения влияния огневой температуры».
Таким образом, применение 30-мм патронов с ПВУ позволяет значительно расширить боевые возможности малокалиберного артиллерийского вооружения и повысить эффективность его применения до 2 раз.
На сегодняшний день АО «НПО «Прибор» продолжает вести разработку новых перспективных образцов вооружения для войск Российской Федерации, которые не уступают по боевым характеристикам международным аналогам.
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28.08.2017
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