Белоруссия ввязалась в "невероятно дикую" конкуренцию на рынке современного оружия



Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны Белоруссии Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино. 30 июля 2017

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Участники индивидуальной гонки соревнований по танковому биатлону команды министерства обороны Белоруссии Армейских международных Игр-2017 на подмосковном полигоне Алабино. 30 июля 2017Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Продукция предприятий ВПК Белоруссии может стать одним из важнейших источников экспортных поступлений.

Наряду с услугами IT-сферы инновационная продукция оборонных предприятий Белоруссии в перспективе обещает стать одним из важных источников экспортных поступлений.

Ведущие оборонные предприятия Белоруссии принимают участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2017", который проходит 22-27 августа в подмосковной Кубинке. Он организован Министерством обороны России и фактически является крупной выставкой вооружения, военной и специальной техники.

Организации Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК) и другие предприятия оборонного сектора экономики Белоруссии представили около 150 образцов продукции военного назначения, многие из которых демонстрировались впервые.

В числе белорусских новинок - боевые модули АДУНОК (автоматизированный дистанционно-управляемый наблюдательно-огневой комплекс) в нескольких видах исполнения. АДУНОК, который является одной из первых успешных белорусских разработок в области роботизированного оружия, может устанавливаться на стационарных, подвижных сухопутных и морских объектах.

Комплекс разработан конструкторским бюро "Дисплей" и предназначен для дистанционного управления средствами огневого поражения в ходе оборонительных и засадных боевых действий, блокирования сил и средств противника, охраны важных объектов. Его мобильная версия представляет собой автономное дистанционно управляемое шасси с установленным на нем боевым модулем.

АДУНОК может использоваться и в качестве дистанционно управляемого боевого модуля на подвижных платформах различного назначения.

В зависимости от выполняемой задачи на АДУНОК может устанавливаться несколько видов вооружения: танковый пулемет Калашникова (ПКТ) калибром 7,62 мм, пулемет НСВТ или "Корд" калибром 12,7 мм, автоматический гранатомет АГ-17А калибром 30 мм (версия АДУНОК-В предусматривает одновременную установку НСВТ и АГ-17А).

Для усиления огневой мощи на комплекс (версия АДУНОК-2Н) может устанавливаться система, состоящая из двух реактивных гранат: противотанковой РПГ-26/РПГ-32 с кумулятивной боевой частью и штурмовой РШГ-2 с термобарической боевой частью.

Особой разновидностью комплекса является АДУНОК-ПЛДУ - платформа, предназначенная для дистанционного управления легким оружием калибром 5,45 мм. На поворотной платформе размещаются автомат Калашникова АКС, беспроводной блок управления, прицельная камера, а также аккумуляторный блок и тренога.

Управление боевым модулем комплекса (и несущим его беспилотным шасси при мобильном варианте) осуществляет оператор с блока управления в режиме реального времени по нескольким каналам или по заранее введенной программе. В комплексе АДУНОК используется несколько видов связи: проводная (которая обладает высокой помехоустойчивостью и скрытностью), а также оптоволоконная и радиосвязь (которые значительно увеличивают дальность действия комплекса).

В состав блока наблюдения и целеуказания (БНиЦ) боевого модуля входят оптико-электронная система и электронно-вычислительная машина. Он оснащен двумя видеокамерами (широкого и узкого поля зрения), тепловизором и лазерным дальномером. В связи с тем, что при установке на мобильных шасси комплекс АДУНОК может подвергаться колебаниям с большой амплитудой, его боевой модуль оснащен системой стабилизации по двум осям. БНиЦ и поворотная платформа, на которой он установлен, имеют бронезащиту.

Сектор наблюдения (и поражения) комплекса по горизонтали составляет 360 градусов, по вертикали - от минус 20 до плюс 60 (скорость поворота платформы - 60 градусов в секунду). Благодаря этому АДУНОК может оперативно обнаруживать и сопровождать цели на расстоянии порядка двух тысяч метров в любое время суток и в любых метеоусловиях.

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В режиме сопровождения производится автоматический захват цели и ее непрерывное сопровождение с определением текущих координат и параметров движения (азимута, угла места, высоты, дальности, скорости движения) для обеспечения наведения на нее средств поражения, выбора момента открытия огня по цели или передачи данных целеуказания другим пользователям.

Программное обеспечение позволяет запоминать до 10 целей и при необходимости поражать их в ручном либо в автономном режиме по заданному алгоритму. Огонь может вестись как в реальном времени, так и с отсрочкой.

В отличие от традиционных систем оружия АДУНОК в ряде случаев не требует пристрелки и с первого выстрела может вести огонь на поражение. Это достигается тем, что координаты ряда целей или определенных реперных точек могут быть заранее определены и введены в программу комплекса.

Такая возможность в совокупности с высокой угловой скоростью перемещения поворотной платформы значительно сокращает время на перевод огня с одной цели на другую и повышает вероятность их поражения.

Боевые возможности комплекса АДУНОК могут быть значительно расширены при сопряжении его с радиолокационной станцией (РЛС) "Обзор". Это переносная активная когерентная РЛС для круглосуточного мониторинга территории на дальности до 3 тыс. м. Предназначена для обнаружения траекторий движущихся объектов на открытой земной поверхности, в воздухе и на водной поверхности в пределах сектора обзора 90 градусов по азимуту.

Радар "Обзор" обнаруживает движущиеся объекты и передает на пульт оператора информацию о типах целей, их скорости и направления движения. Боевой модуль АДУНОК, получив данные о цели, автоматически наводит оружие на цель, осуществляет ее захват, сопровождение и поражение.

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Наведение комплекса АДУНОК может осуществляться и с помощью системы видеонаблюдения и целеуказания "Панорама". Она предназначена для получения видеоинформации об окружающей обстановке (обзор на 360 градусов), отображения ее на мониторе с сенсорным экраном на рабочем месте командира (оператора) боевой машины и выдачи данных о выбранных целях на комплекс.

В состав "Панорамы" входит выносной модуль на штанге, оснащенный шестью видеокамерами, установленными с шагом 60 градусов в горизонтальной плоскости, вычислительный модуль и сенсорный жидкокристаллический видеомонитор.

Обмен информацией между системой "Панорама" и комплексом АДУНОК ведется через коммутатор по протоколу TCP/IP. Целеуказание и соответствующее перемещение поворотной платформы комплекса АДУНОК осуществляется нажатием на изображение цели на сенсорном экране рабочего места командира (оператора) боевой машины.

Предварительное наведение на цель осуществляется по панорамным видеокамерам системы "Панорама", точное - по изображению от БНиЦ комплекса АДУНОК.

Важной особенностью комплекса является возможность получать дистанционное целеуказание от различных источников: комплекса экипировки "солдат - боевые системы", прибора разведчика, беспилотного летательного аппарата, РЛС, системы глобального позиционирования GPS/ГЛОНАСС. Одновременно боевой модуль может сам работать в режиме целеуказания и передавать координаты цели/целей другим пользователям.

В качестве дистанционно управляемого боевого модуля АДУНОК может устанавливаться на автомобили, бронеавтомобили, спецавтомобили и морские подвижные объекты (например, патрульные катера). Подобный набор тактико-технических характеристик открывает для комплекса самые благоприятные рыночные перспективы.

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Конкуренция на рынке вооружений сегодня "невероятно дикая", заявил на проходившей в Минске в мае международной выставке вооружения и военной техники Milex-2017 тогдашний председатель ГВПК Сергей Гурулев. По его словам, выигрывать здесь Белоруссия может только за счет качества, цены и трансфера технологий.

Как пример Гурулев привел тот факт, что модернизированный комплекс АДУНОК разработки витебского КБ "Дисплей" закупает Индонезия.

В белорусском оборонно-промышленном комплексе рассчитывают, что подобные примеры будут множиться.

Александр Алесин