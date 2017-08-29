Директор ФСВТС заявил, что у ведомства нет задачи "переплюнуть США"
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Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. Архивное фото
Источник: © Фотохост БРИКС
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев заявил, что задача "переплюнуть США" перед ведомством не стоит и отношения с партнерами проходят через призму национальных интересов и безопасности.
По словам Шугаева, главная цель ФСВТС - создание максимально благоприятных условий для российских экспортеров продукции военного назначения в условиях еще более ожесточившейся конкуренции на рынках. Он добавил, что параллельно необходимо обеспечивать соблюдение всех законов.
"Нет такой задачи", - заявил Шугаев в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, стоит ли перед ведомством задача "переплюнуть США".
Он подчеркнул, что сейчас отношения с нынешними и потенциальными партнерами проходят прежде всего через призму национальных интересов и безопасности.
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28.08.2017
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