Директор ФСВТС заявил, что у ведомства нет задачи "переплюнуть США"



Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. Архивное фото

Источник: © Фотохост БРИКС Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев. Архивное фотоИсточник: © Фотохост БРИКС

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев заявил, что задача "переплюнуть США" перед ведомством не стоит и отношения с партнерами проходят через призму национальных интересов и безопасности.

По словам Шугаева, главная цель ФСВТС - создание максимально благоприятных условий для российских экспортеров продукции военного назначения в условиях еще более ожесточившейся конкуренции на рынках. Он добавил, что параллельно необходимо обеспечивать соблюдение всех законов.

"Нет такой задачи", - заявил Шугаев в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, стоит ли перед ведомством задача "переплюнуть США".

Он подчеркнул, что сейчас отношения с нынешними и потенциальными партнерами проходят прежде всего через призму национальных интересов и безопасности.